Toyota'nın kasım üretim ve satışlarında gerileme

Toyota Motor Corporation, Kasım ayına ilişkin ana şirket bazlı üretim ve satış rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan veriler, şirketin hem üretim hem de satış tarafında geçen yılın aynı dönemine göre gerileme yaşadığını ortaya koydu.

Kasım ayında ana şirkete bağlı Japonya'daki araç üretimi, yıllık bazda yüzde 9,7 düşüşle 258 bin 177 adede indi. Aynı dönemde ana şirketin küresel araç üretimi de yüzde 5,5 azalarak 821 bin 723 adet olarak gerçekleşti.

Yurt dışı üretimde de benzer tablo

Denizaşırı üretimde de benzer bir tablo dikkat çekti. Ana şirkete ait yurt dışı üretim, yüzde 3,4'lük düşüşle 563 bin 546 adet seviyesinde kaydedildi. Küresel satışlar ise yüzde 2,2 oranında gerileyerek 900 bin 11 adet oldu.