Toyota'nın üretimindeki düşüş onuncu ayında da sürdü

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, Kasım ayında dünya genelinde 869 bin 230 araç üreterek geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2'lik bir düşüş yaşadı ve bu düşüş Ekim ayındaki yüzde 0,8'lik düşüşten daha büyük oldu.

Toyota'nın ABD üretimi yüzde 11,8 düşerken, Grand Highlander ve Lexus TX SUV modellerinin üretimi dört aylık bir duraklamanın ardından Ekim ayı sonunda yeniden başlamasına rağmen yavaş bir toparlanma gösterdi.

Çin'de üretim yüzde 1,6 düşerken, Toyota'nın Granvia ve Sienna minivan modelleri ile BYD 002594.SZ ile ortaklaşa geliştirdiği elektrikli sedan bZ3'ün yerel satışlarının artmasıyla bu düşüş bir önceki ayki yüzde 9'luk düşüşten daha iyi oldu.

Toyota'nın küresel üretiminin yaklaşık üçte birini gerçekleştiren Japonya'da üretim, kısmen Fujimatsu ve Yoshiwara fabrikalarındaki iki günlük üretim durması nedeniyle Kasım ayında yüzde 9,3 azaldı.

Toyota dünya çapındaki satışlarını üst üste ikinci ayda da yüzde 1,7 artırarak 920 bin 569 araca yükseltti ve Kasım ayı için yeni bir rekor kırdı.

Ocak-Kasım döneminde Toyota'nın küresel üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 düşüşle yaklaşık 8,75 milyon araç olurken, küresel satışlar yüzde 1,2 azaldı.

Üretim ve satış rakamları Toyota'nın Lexus markalı araçlarını içermekte ancak grup şirketleri Hino 7205.T ve Daihatsu'nun araçlarını içermemekte.