Toyota'nın yeni SUV modeli satışa sunuldu

Toyota, yeni SUV modeli Corolla Cross Hybrid'i Türkiye'de satışa sundu. Lansman dönemine özel olarak 835 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini alan Corolla Cross Hybrid, "Efsane Bambaşka Bir Boyutta" sloganıyla yollara çıktı.

Toyota'nın SUV ürün gamını genişleten Corolla Cross Hybrid, rekabetin yoğun olduğu C-SUV segmentine yeni bir soluk getiriyor. Yenilenen GA-C platformu üzerinde üretilen Corolla Cross Hybrid, 5. Jenerasyon Hibrit teknolojisi, üstün güvenlik özellikleri sunan Toyota Safety Sense 3, yeni 10,5 inç yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı ve 12,3 inç dijital kokpitiyle sınıfında öne çıkıyor.

Adana'da düzenlenen toplantıda verilen bilgiye göre, Toyota Corolla Cross Hybrid; modern, sofistike SUV görünümünü, etkileyici ve dinamik bir formla buluşturuyor. Toyota SUV ailesinin tasarımını taşıyan Corolla Cross Hybrid, karakteristik ön ızgarası, keskin hatlı premium far tasarımı ve aracın dinamik tasarımına katkı sağlayan 3 boyutlu etkiye sahip gövde yapısı ile dikkati çekiyor.

Yeni Corolla Cross Hybrid, 4,460 mm uzunluğa, 1,825 mm genişliğe, 1,620 mm yüksekliğe ve 2,640 mm aks aralığına sahip ölçüleriyle C-SUV segmentinin kalbine konumlandırıldı. Toyota ürün gamında Toyota C-HR Hybrid ve RAV4 Hybrid arasında yer alan Corolla Cross Hybrid, panoramik cam tavanı, geniş bagaj hacmi ve ferah yaşam alanıyla da farkını ortaya koyuyor.

Corolla Cross Hybrid, fonksiyonel yapısıyla hayatın her anında müşterilerinin yanında yer alacak şekilde tasarlandı. Geniş yan camları ve yüksek oturma pozisyonu ile aydınlık ve geniş görüş açısına sahip bir kabin sayesinde Corolla Cross Hybrid, günlük yaşamı kolaylaştıracak detaylarla dikkati çekiyor. Corolla Cross, geniş kapılarıyla kabine binmeyi kolaylaştırırken, gerektiğinde çocuk koltuğunun rahatça çıkarılmasını ya da yerleştirilmesine imkan tanıyor. Yeni Corolla Cross Hybrid, kavisli profile sahip arka kapılarıyla daha fazla yaşam alanı sunarken, ayarlanabilir arka koltuk sırtlıkları ile yolculuk konforunu daha da yükseltiyor.

Corolla Cross Hybrid'in 525 litrelik hacme sahip bagajı, arka koltuklar katlandığında 1,321 litreye kadar yükseliyor. Elektrikli bagaj kapısı özelliği ile fonksiyonel bir bagaj kullanımı sağlanıyor.

Tüm versiyonlarda zengin ve teknolojik donanımlar

Toyota Corolla Cross Hybrid, Türkiye'de Flame, Flame X-Pack, Passion ve Passion X-Pack olmak üzere 4 donanım seviyesiyle satışa sunuldu. Tüm ürün gamında 1,8 litre hibrit motorla sunulan Corolla Cross, yüksek standart donanımlarıyla herkese uygun alternatiflere sahip. Corolla Cross'un fiyatı versiyonlara göre lansman dönemi boyunca 835 bin TL ila 995 bin TL aralığında bulunuyor.

Corolla Cross Hybrid'in ürün gamında öne çıkan standart özellikler arasında 5. jenerasyon hibrit teknolojisi, Toyota T-Mate, Toyota Safety Sense 3 aktif güvenlik teknolojileri, kablosuz Apple CarPlay, 10,5 inç Toyota Touch Multimedya ekranı, 12,3 dijital göstergeler ve kablosuz şarj ünitesi yer alıyor.

Toyota modelleri arasında ilk kez Corolla Cross'ta yer verilen yeni 12,3 dijital göstergeler, ergonomik tasarımıyla birlikte tüm bilgilerin rahat bir şekilde okunmasını ve kontrol edilmesini sağlıyor. Farklı temalar seçilebilen dijital gösterge, sürücü tarafından direksiyondaki düğmelerle ayarlanabiliyor. Aynı zamanda kompakt yapısı ve yerleşimi sayesinde sürücünün iyi bir görüş açısı elde etmesine de katkı sağlıyor.

Yeni daha hızlı işlemciyle donatılan yüksek çözünürlüklü 10,5 inç dokunmatik multimedya ekranı ise hem sürüş keyfini artırıyor ve hem de kolay kullanımıyla aracın tüm özelliklerine kolay erişim sağlıyor.

Zengin standart donanımlara ek olarak Corolla Cross Hybrid'in giriş seviyesi olan Flame versiyonu, 17 inç alaşım jantları, elektronik park freni, geri görüş kamerası, sürücü koltuğunda elektrikli bel desteği, çift bölgeli otomatik klima, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, kısa/uzun huzmeli LED ön farlar gibi özelliklerle öne çıkıyor. Flame X-Pack versiyonu ise panoramik cam tavan ve tavan rayı ile geliyor.

Corolla Cross Hybrid Passion versiyonunda, bunlara ek olarak 18 inç alaşım jantlar, elektrikli bagaj kapağı, ambiyans aydınlatması, premium tasarımlı led ön farlar, sıralı ön dönüş sinyali, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, karartılmış arka ve arka yan camlar bulunuyor.

Passion X-Pack ise Passion donanımlarına ek olarak tam deri koltuklar, Kör Nokta Uyarı Sistemi, ön ve arka park sensörü, nanoe teknolojili çift bölgeli otomatik klima, ısıtmalı direksiyon, sürücü ve yolcu koltuğu ısıtması ve elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğuna sahip.

Toyota’nın en gelişmiş hibrit teknolojisi ilk kez Corolla Cross'ta

Toyota, Corolla Cross modelinde global olarak ilk kez 5. jenerasyon hibrit teknolojisine yer verdi. Toyota'nın 25 yıldan bu yana sürekli olarak geliştirdiği hibrit teknolojisi, 5. jenerasyonuyla daha güçlü ve daha keyifli bir sürüş sunarken, daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyon değerleri elde edilmesini sağlıyor. 1,8 litre hibrit motora sahip Corolla Cross Hybrid, yeni nesil sistemle birlikte yüzde 15 daha fazla güç üretiyor. Elektrik motoru ve benzinli motoru kombine eden 1.8 litre hibrit sistem, 140 HP güç ve 185 Nm tork üretiyor.

Önden çekişli olarak sunulan Corolla Cross Hybrid, 170 km/s maksimum hıza çıkıyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 9,9-10 saniyede tamamlıyor. WLTP ölçümlerinde birleşik yakıt tüketimi yalnızca 5,0-5,1 lt/100 km olan Corolla Cross Hybrid, 115-117 g/km karbondioksit emisyon değerine sahip.

Daha hafif ve kompakt olan 5. jenerasyon hibrit sistemi, verimliliği artırırken, artan güç çıkışıyla da dikkati çekiyor. Sistemde yer alan yeni lityum-iyon batarya da yüzde 14 daha hafif olmasına karşın yüzde 15 daha yüksek çıkışa sahip. Batarya soğutma sistemi de daha sessiz çalışma ve uzun batarya ömrü için optimize edildi.

Dinamizmden ödün vermeyen bir SUV

Corolla Cross Hybrid, heyecan verici SUV görünümüne ve yerden yüksek tasarımına karşın dinamik sürüşten ödün vermiyor.

5. jenerasyon hibrit sisteminin getirdiği daha iyi tepkilerle birlikte daha keyifli bir sürüş sunan Corolla Cross, GA-C platformunun sağladığı dinamiklikten ve rijitlikten de yararlanıyor. Önde MacPherson ve arkada bağımsız çift salıncaklı süspansiyon sistem ise engebeli yollarda dahi yüksek sürüş konforu elde edilmesini sağlıyor.

Corolla Cross Hybrid'in elektrik destekli direksiyon sistemi de sürücüye daha dinamik tepkiler verecek şekilde ayarlandı. Tüm bunların kombinasyonuyla Corolla Cross, her yol şartında dinamik ve konforlu bir sürüş sağlıyor.

En gelişmiş Toyota Safety Sense güvenlik özellikleri

Toyota, her modelinde olduğu gibi Corolla Cross Hybrid modelinde de yüksek güvenlik seviyesine büyük önem verdi. Corolla Cross, son nesil Toyota Safety Sense 3,0 ile kombine edilen T-Mate ile donatıldı. Aktif sürüş ve park asistan sistemleri sürüşü daha kolay ve güvenli hale getirirken, aktif güvenlik sistemleri de birçok farklı senaryoya göre kazaların önüne geçebiliyor.

Corolla Cross Hybrid modelinde araç ve motosiklet algılayan Ön Çarpışma Önleyici Sistemi, Acil Durum Direksiyon Sistemi, Kavşakta Çarpışma Önleme Sistemi, Akıllı Adaptif Hız Sabitleme Sistemi olmak üzere birçok aktif güvenlik özelliği yer alıyor.

Aynı zamanda TNGA-C platformunun getirdiği yüksek gövde rijitliği ve stratejik noktalarda kullanılan güçlü ancak hafif materyallerle çarpışma sırasında darbeleri etkili bir şekilde absorbe ediyor. Standart olarak sekiz hava yastığına sahip Corolla Cross’ta kaza sırasında önde yer alanların birbiriyle çarpışmasını önlemek için kullanılan ön orta hava yastığı da bulunuyor.