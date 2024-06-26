Trafiğe beş ayda 1 milyon yeni araç: En çok benzinli ve gri renk tercih edildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), trafiğe kaydı yapılan motorlu araçların istatistiklerini yayınladı.

Buna göre bu yılın ocak-mayıs aylarında trafiğe kaydedilen araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 1 milyon 62 bin 420 oldu. Buna karşın trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 3,6 azalarak 11 bin 620 oldu. Böylece ilk beş ayda trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 50 bin 800 artış gerçekleşti.

Benzinli tercih edildi

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 433 bin 4 otomobilin yüzde 65,1'i benzin, yüzde 13,2'si hibrit, yüzde 12,6'sı dizel, yüzde 7,9'u elektrikli, yüzde 1,2'si de LPG'liydi. Mayıs ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 15 milyon 651 bin 542 otomobilin ise yüzde 35,0'ı dizel, yüzde 32,7'si LPG, yüzde 29,5'i benzin, yüzde 1,8'i hibrit ve yüzde 0,7'si elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

En çok gri renkli araç satıldı

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 433 bin 4 otomobilin yüzde 38,9'u gri, yüzde 25'i beyaz, yüzde 12,8'i siyah, yüzde 11,8'i mavi, yüzde 6,3'ü kırmızı, yüzde 2,7'si yeşil, yüzde 1'i turuncu, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,5'i mor ve yüzde 0,4'ü diğer renklerden oluştu.

Mayısta en çok satanlar

Mayıs ayında 232 bin 401 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların yüzde 47,9'unu motosiklet, yüze 38,5'ini otomobil, yüzde 7,5'ini kamyonet, yüzde 3,5'ini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,4 arttı.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı 89 bin 419 oldu. Otomobillerin yüzde 9,5'i Renault, yüzde 9,5'i Volkswagen, yüzde 8,6'sı Chery, yüzde 8,1'i Fiat, yüzde 5,4'ü Hyundai, yüzde 5,4'ü Peugeot, yüzde 5'i Citroen, yüzde 4,7'si Opel, yüzde 4,4'ü Toyota, yüzde 4'ü Skoda, yüzde 3,5'i Dacia, yüzde 3,5'i Honda, yüze 3,1'i Ford, yüzde 2,8'i MG, yüzde 2,7'si Mercedes-Benz, yüzde 2,2'si BMW, yüzde 2'si Nissan, yüzde 1,6'sı Audi, yüzde 1,4'ü Kia, yüzde 1,4'ü Volvo ve yüzde 11,1'i de d,ğer markalardan oluştu.