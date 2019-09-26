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Tragger, elektrikli hizmet araçlarıyla dünyaya açılıyor

Yeni nesil elektrikli hizmet araçları üreten Tragger, Türkiye’deki kurumsal firmalar ve belediyelerle işbirliğini artırırken, yurt dışında da hedef büyüttü. Şirket, bu alanda global marka olmayı hedefliyor.

Tragger, elektrikli hizmet araçlarıyla dünyaya açılıyor
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