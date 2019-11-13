TRAGGER, Pro serisiyle alternatif çözümler sunuyor

13 Kasım 2019

TRAGGER ailesinde Pro serisi altında yer alan elektrikli kamyonetler lojistik sektörü için yenilikçi çözümler sunarken yüzde 100 elektrikli ve çevreye duyarlı olan ürünler işletmeler için önemli avantajlar sunuyor.

TRAGGER, hava, ses ve gürültü kirliliğini önleyerek lojistik sektöründe çevreye duyarlı hareket getirmeyi hedefliyor. Otomotiv sektöründe tecrübeli Türk tasarımcı ve mühendislerden oluşan TRAGGER ekibi, inovatif tasarım ve ileri mühendislik çözümleri geliştiriyor.

Global rekabette de iddialı olan TRAGGER, QD ve LC adlı Pro serisi araçlarıyla rekabet gücünü geliştiriyor. TRAGGER’in ilk modellerinden olan QD ve LC serisi, yüklü halde yüzde 17’lik eğimi tırmanma yeteneği ve 2,8 metrelik dönme çapıyla dikkat çekiyor. Özellikle havalimanları, fabrikalar, kapalı alanlar, kampüsler, limanlarda yük taşıma, bakım hizmetlerinde tercih edilen TRAGGER modellerinin batarya paketleri de hızlı değişim için Quick-Drop özelliği sunuyor.

Şarj ünitesi ve düşük menzil üzerine yoğunlaşıldı

Elektrikli araçlarla ilgili tanımlanan en büyük sorunlardan olan şarj ünitesi ve düşük menzil alanında yapılan iyileştirmeler sayesinde elektrikli araçların lojistik sektöründe taşıma amaçlı daha sık kullanılabileceği ifade edilirken, “Elektrikli kamyonların lojistik sektörüne en büyük katkısı yakıt, bakım, yedek parça konularında sağladığı maliyet avantajları. Dolayısıyla lojistik maliyetlerinin azalmasına ciddi oranda katkıda bulunmaları ve karbon salınımını düşürerek sürdürülebilir çevreye duyarlı bir çözüm getiriyor. Dünyada sürdürülebilirliği, çevresel kaygılar, fosil yakıtların çevreye verdiği zarar ve sınırlı kaynak kapasitesi nedeniyle işletmelerin tüm faaliyetlerinde çevreye verilen zararın en aza indirilmesiyle ilgili çalışmaları kritik hale geldi. İşletmelerin tedarik zinciri boyunca lojistik faaliyetlerinde kullandığı fosil yakıt tüketen araçlarla çevreye verdikleri zararı en aza indirmek için uygulanabilecek alternatiflerden bir tanesi de, lojistik faaliyetlerinde elektrikli araçları tercih etmeleri” denildi.