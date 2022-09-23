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Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluma hazır

Vestel'in, Togg'un şarj ağı markası Trugo'ya özel şarj cihazları, kurulum için hazır hale getirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Trugo'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye’de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak." ifadelerine yer verildi.

Togg'un Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Uçtan uca kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için çalışmalarımız planlarımız doğrultusunda devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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