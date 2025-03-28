Trump kararları yedek parça sektörünü nasıl etkileyecek?

ABD Başkanı Trump'ın izlediği korumacı politikalar, başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok küresel endüstriyi derinden etkiliyor.

Trump'ın korumacılık eğilimi, globalleşmeden yerelleşmeye doğru bir kaymayı da hızlandırıyor. Bu durum, Türkiye gibi üretim kabiliyeti güçlü ülkeler için yeni fırsatlar yaratırken, aynı zamanda ticaret dengelerinde dalgalanma, dış pazarlara erişimde yaşanabilecek kısıtlamalar gibi riskleri de gündeme taşıyor.

Sektör endişeli

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği Genel Müdürü Sigrid de Vries, konuya ilişkin açıklamasında, ABD'nin yeni otomobil tarifelerinin küresel otomobil üreticilerini ve ABD'deki imalatı olumsuz etkileyeceğine işaret ederek, Trump'ın sektöre yönelik ek tarifelerinden derin endişe duyduklarını bildirdi.

Yedek parça ihracatına olumsuz etki

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trump'ın otomotive yönelik kararının küresel tedarik zinciri dengelerini doğrudan etkileyeceğini, bu kararın satış rakamlarını geriye çekeceğini, dolayısıyla otomotiv yedek parça ihtiyacının da benzer şekilde düşeceğini dile getirdi:

"ABD'ye doğrudan otomotiv ihracatı yapan Avrupa ülkelerine yedek parça ihracatı yapmamız ve bu ülkelerin ihraç adetlerinin azalacak olması nedeniyle otomotiv satış sonrası ihracatçısı olan Türkiye gibi ülkeleri doğrudan etkileyecektir. Bu da yedek parça montaj hattına üretim yapan fabrikalara olumsuz yönde etki edecektir. ABD'ye otomotiv yedek parça ihracatımız 2024'te önceki yıla göre yüzde 20,34'lük artışla 1 milyar 37 milyon dolar seviyesine ulaşmıştı."