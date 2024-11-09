Trump'la beraber atağa geçti! Tesla'nın değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı
ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden milyar iş adamı Elon Musk'In şirketi Tesla dünyanın en değerli 9'uncu şirketi oldu. Trump'In seçim zaferiyle yükselişe geçen Tesla hisseleri dün yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı, şirketin değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı.
Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı.
Tesla'nın hisse fiyatı, dün Türkiye saatiyle 19.30 itibarıyla yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak 317,60 dolara yükseldi.
Hisselerindeki yükselişle Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı.
Böylece Tesla, dünyanın en değerli şirketleri arasında 9'uncu sırada yer aldı.
Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu şirketin hisseleri, ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasının ardından yükselişe geçti.
Trump'ın en büyük destekçilerinden Musk, seçim kampanyası için 130 milyon dolardan fazla bağışta bulunmuştu.
Tesla'nın hisseleri, Trump'ın seçim zaferiyle hafta başından bu yana yüzde 27'nin üzerinde yükseldi.