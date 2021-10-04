Tüketici parayı dolarda tuttu, 2. elde beklenen canlanma olmadı

AYSEL YÜCEL

İkinci el otomobil sektörünün yeni oyuncularından Otomist Otomotiv Genel Müdürü Savaş Açıkgöz, MB’nin faiz indirimi sonrası, dolarda yaşanan artışın, ikinci el pazarına olumsuz yansıdığını dile getirdi. İş ve okula dönüşün başlaması, otomobil sahibi olmayanları harekete geçirmiş, çip krizi nedeniyle ÖTV matrah düzenlemesinin sağladığı indirimden yararlanamayan tüketici, ikinci el araca yönelmişti. Satışların henüz geçen yılın çok altında olsa da talepteki hareketlilik ve çalan teflonlar sektöre umut vermişti.

Otomist Otomotiv Genel Müdürü Savaş Açıkgöz, eylül ayındaki talep artışının satışa dönüşemediğini ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK), politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19’dan yüzde 18’e indirmesi ile dolar da yükselişe geçti. Tüketici dolar daha da artar beklentisi ile parasını dövizde tutuyor. Ayrıca ekonomideki belirsizlikler de satışı frenliyor” dedi. Açıkgöz, ikinci el piyasasında kasım ayından itibaren hareketlilik beklediklerini ifade etti. Otomist Otomotiv A.Ş., Bosch Car Service Yetkili Servisi, Pilot Garage Yekili Oto Ekspertizi ve 2. el alım-satım alanlarında hizmet vermek üzere bu yıl pazara girdi. Şirketin iki ortağından biri olan Savaş Açıkgöz’ün Volvo ve Borusan Otomotiv gibi firmalarda uzun yıllara dayanan tecrübesi bulunuyor. İlk ofis İstanbul’un finans merkezlerinden biri olan Batı Ataşehir’de kuruldu. Otomist Otomotiv, ikinci el pazarında müşterilerine farklı hizmetleri bir arada sunarak fark yaratmayı hedefliyor. Açıkgöz, “Otomist Otomotiv ile iletişime geçtiğiniz andan, otomobilinizi teslim alacağınız ana kadar, müşteri memnuniyetine odaklanan uzman kadromuzla kaliteli servis deneyimini yaşatmayı hedefliyoruz” dedi.

YENİ HİZMETLER VE ŞUBELER YOLDA

Gelecek dönem hedeflerini açıklayan Savaş Açıkgöz, şunları söyledi. “Otomist Otomotiv olarak markaların yetkili bayilerinde sunulan hizmetleri özel servis konseptinde sunarak aynı hizmet kalitesi ve güvencesini çok daha düşük maliyetlerle otomobil kullanıcılarına sunmayı hedefliyoruz. Otomoist olarak 2021 yılı sonuna kadar uzun dönem kurumsal kiralama, sigorta acenteliği, Hasar ve kozmetik onarım ve Oto Kuaför merkezi kurarak batı ataşehir şubemizde otomotiv perakende alanında birçok hizmeti tek noktada sunmayı hedefliyoruz. Otomist olarak 5 yıl içerisinde aynı konsept ile ile 5 şube olma hedefimiz var. Şube hedeflerimizin bir kısmı istanbul bir kısmı da potansiyel gördüğümüz diğer şehirlerde yerlerde yapmayı hedefliyoruz.”