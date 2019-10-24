“Tüketicinin yaklaşımını alıma doğru teşvik edecektir”

24 Ekim 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, NTV’nin İhracat Kulübü programında konuştu. Merkez Bankası’nın faiz indirimini değerlendiren OİB Başkanı Baran Çelik, “Faiz indirimini olumlu buluyoruz. Kredi faizlerini yüzde 1’lik sınırın altına getirecek ve tüketicinin yaklaşımını da bu yönde alıma teşvik edecektir. Türkiye’nin toplam nüfusu ve pazarının büyüklüğü yatırım çekebilmesi için önemli bir unsur. Bugün 1 milyon seviyelerine ulaşmış bir pazar var. Bunun sürdürülebilir büyümesi için otomobiller üzerindeki verginin düşürülmesinin ihracata katkısı olacağını düşünüyoruz” dedi. İhracata dayalı büyüme stratejisinin bu dönemde Türkiye ekonomisine katkı sağladığına dikkat çeken OİB Başkanı Çelik, pozitif teşvikler olmasına rağmen, otomotiv endüstrisi için en büyük teşvikin iç pazarın canlandırılması için atılacak adımlar olduğunu vurguladı. Türkiye’de iç pazarın yüzde 40 daraldığına işaret eden Çelik, faiz indiriminin kredi faizlerine yansıyarak tüketicilerin alım kararına olumlu etki etmesini beklediklerini söyledi.

Alternatif pazarlar ABD, Rusya ve Kuzey Afrika

Dünyada korumacılık eğilimlerinin arttığını ve dünya ticaretinin zor bir süreçten geçtiğini belirten Baran Çelik, ilk 9 aylık verilere göre Türkiye’nin en büyük pazarı olan Avrupa pazarında yüzde 2’ye yakın bir daralma yaşandığını vurguladı. Pazardaki daralmanın üretim verilerine daha fazla yansıdığını ifade eden Çelik, bu nedenle ihracatta tutunabilmenin, bu dönemde ihracatta artış yakalamanın zor olduğunu dile getirdi. Bu dönemin alternatif pazarlara ulaşılması noktasında bir avantaj teşkil ettiğine işaret eden Baran Çelik, özellikle ABD, Rusya ve Kuzey Afrika’yı adres gösterdi. Çelik, “Avrupa Birliği ülkelerinin toplam otomotiv ihracatımız içindeki payı geçen yıl yüzde 79’du. Bu yıl yüzde 76’larda. AB’ye olan ihracatımızın toplam ihracat içindeki payı azalıyor. Bu negatif bir görünüm. Ancak alternatif pazarlara ulaşmak açısından da pozitif. Alternatif pazarlardan biri de ABD. ABD 17 milyon aracın satıldığı çok büyük bir otomobil pazarı. En büyük alımı Meksika ve Kanada gibi komşu ülkelerden yapıyor. Ama Türkiye de otomotiv endüstrisinde belli kualifikasyona ulaşmış bir ülke ve bu kadar büyük bir pazara geçen yıl 1 milyar dolar ihracat yaptık. 2017 yılında ABD’ye ihracatımız 1.4 milyar dolardı. Bu yıl da yüzde 21 artıda gidiyor. Bir diğer alternatif Pazar da Rusya. Burada da yüzde 15 artıda gidiyoruz. Kuzey Afrika’da da otomotiv endüstrisi yatırımları yapılıyor ve özellikle tedarik sanayinin buraya ihracatında artış var. 2019’un ihracatı çeşitlendirme noktasında başarılı bir yıl olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

“Yılı Euro bazında bir miktar artışla kapatacağız”

Türk otomotiv endüstrisinin yaklaşık 13 yıldır Türkiye’nin ihracat lideri olduğuna dikkat çeken Çelik, geçen yıl yapılan 31.6 milyar dolarla Türkiye ihracatının yüzde 19’luk kısmını gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaşanan ekonomik türbülansa rağmen Türkiye’nin ihracatının olumlu bir noktada olduğunun altını çizen Baran Çelik, “Otomotiv ihracatımız ilk 9 ayda dolar bazında yüzde 3.7 azaldı. Ancak Avrupa’ya Euro bazlı ihracat yapıyoruz. Euro eksenli baktığımızda ihracatımız yüzde 2 civarında yukarıda aslında. Neredeyse geçtiğimiz yıl verileriyle bu yıl ihracatımızı devam ettiriyoruz. Şu anda 22.5 milyar dolardayız. Dünyada yaşanan daralamaya rağmen biz ihracatımızı aynı seviyelerde, azalma olmadan, hatta Euro bazında bir miktar artışla kapatacağız” diye konuştu.