Türk otomotiv endüstrisi dijital fuarla Amerika kıtasına uzandı

Esra ÖZARFAT



BURSA - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), pandemi döneminde katma değerli ihracatın artırılması yolunda düzenlediği dijital etkinliklerini sürdürüyor. Geçen yıl aralık ayında Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonu ve Automechanika İstanbul’un desteğiyle Türkiye’nin ilk 3D dijital otomotiv fuarı olan Auto Expo Türkiye’yi düzenleyen OİB, bu yıl da AutoExpo Türkiye – Kuzey ve Güney Amerika Dijital Fuarı düzenliyor. Dün başlayan dijital fuar 29 Nisan’a kadar açık kalacak. Amerika kıtası başta olmak üzere dünyadan çok sayıda ziyaretçinin ağırlanacağı fuara, toplam 58 Türk firması katılıyor. Fuarda, Türk otomotiv ana ve tedarik sanayi firmaları üç boyutlu standlarında tanıtım videolarından broşür-kataloglarına ve iki boyutludan üç boyutlu ürün fotoğraflarına kadar çok kapsamlı bir tanıtım faaliyeti yürütecek. Firmalar, fuar ziyaretçileri ile görüntülü görüşme ve mesaj platformları üzerinden iletişim kurabilecek. DÜNYA Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünü yaptığı Auto Expo Türkiye Kuzey ve Güney Amerika Dijital Fuarı’nın açılışına TİM Başkanı İsmail Gülle ile OİB Başkanı Baran Çelik katıldı.

“Bölge ülkeleri ile STA, ihracatın önünü açar”

Geçen yıl düzenlenen ilk fuara 55 otomotiv firması katılım sağlarken, 110 ülkeden 737’si yabancı olmak üzere toplam bin 168 ziyaretçi sayısına ulaşılmıştı. Fuar süresince toplam 944 iş görüşmesi yapılırken, ana sanayi ve tedarik endüstrisinden çok sayıda küresel firma temsilcisi fuarı ziyaret etmişti. OİB Başkanı Baran Çelik, fuarların üçüncüsünü ise haziran ayında Avrupa kıtasına yönelik gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.



Türkiye otomotiv ihracatından AB ülkelerinin yüzde 75 oranında pay almasına rağmen alternatif pazarların öneminin de her geçen gün arttığına işaret eden Baran Çelik, bu kapsamda Kuzey ve Güney Amerika ülkelerine yönelik otomotiv ihracatının son yıllarda 1.5 milyar dolar civarında seyrettiğini, bölgenin toplam otomotiv ihracatından aldığı payın ise yüzde 5 olduğunu bildirdi.



ABD, Meksika, Brezilya, Şili ve Arjantin’in en önemli pazarlar olarak öne çıktığına işaret eden Çelik, “Kuzey ve Güney Amerika en fazla önem verdiğimiz bölgelerin başında yer alıyor. İhracatımızda tedarik endüstrisi ve binek otomobiller öne çıkarken, bölgeye yönelik tedarik endüstrisi ihracatımız yıllık ortalama 750 milyon dolar olarak gerçekleşiyor. Bölge ülkelerinin toplamda yıllık 500 milyar dolarlık otomotiv ithalatı ve 150 milyar dolarlık tedarik endüstrisi ithalatı bulunuyor. Bölgede Şili ve Venezuela dışında Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülke bulunmuyor. Meksika, Peru, Kolombiya, MERCOSUR ülkeleri ile STA müzakereleri devam ediyor. Bu büyük pazardan daha fazla pay alınabilmesi için gümrük vergisiz ihracat yapabilmenin önemli olduğunu, bölge ülkeleri ile STA yapılmasının ihracatçılarımıza avantaj sağlayacağını söyleyebiliyoruz” dedi.

54 ülkede 66 sanal ticaret heyeti, 11 sanal fuar yapıldı

Açılışta konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle de iş dünyasının dijital döneme hızlı adapte olduğuna dikkat çekti.



Gülle, bugüne kadar 54 ülkede 66 sanal ticaret heyeti ve 11 sanal fuar yapıldığını dile getirerek, dijital ihracat seferberliğinin özellikle orta ve uzun vadede başarılarının görülmeye başlanacağını aktardı.



Yılın ilk çeyreğinde otomotiv endüstrisinin Kuzey Amerika’ya ihracatını yüzde 14, Güney Amerika’ya ise yüzde 41 artırdığına dikkat çeken İsmail Gülle, özellikle Şili’ye yüzde 169, Arjantin’e yüzde 148, Japonya’ya ise yüzde 148’lik artışlar gözlendiğini vurguladı. Amerika kıtasının sektör ihracatındaki payının da yüzde 5.6 olduğunu ifade eden İsmail Gülle, ihracatta başarı sağlamak için yeni yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu, elektrikli araç ve batarya üretimi noktasında yapılacak yatırımlarla otomotiv üretimi ve ihracatında yeni başarılara imza atılacağını söyledi.