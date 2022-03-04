Türk otomotiv sanayi, AB büyükelçileriyle buluştu

Elif KARACA

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) temsilcileri, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Türkiye’de görevli büyükelçileri ile Bursa’da düzenlenen toplantıda buluştu. Türk otomotiv sanayinin, AB ile ticaretinin geleceği adına önemli konu başlıklarının ele alındığı toplantıda, Türkiye-AB ilişkilerinin ortak çıkarlar ışığında daha da derinleştirilmesinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün’ün açılış konuşmaları ile başlayan toplantıda Gümrük Birliği, otomotiv sanayinde yeşil dönüşüm konularına değinildi. Dijital dönüşüm alanında yaşanan süreçlerin de masaya yatırıldığı toplantıda, AB ile Türkiye arasındaki mevcut kuvvetli ticari iş birliğinin daha da geliştirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Büyükelçi Meyer-Landrut, “Türkiye, özellikle otomotiv, tekstil ve makine alanlarında olmak üzere, Avrupa değer zincirlerinin önemli bir parçası. Çok sayıda çok uluslu şirketin bir ayağı Bursa'da diğer ayağı da Avrupa’da bulunuyor. Temaslarımız, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve onun Gümrük Birliği açısından önemi çerçevesinde Türkiye ile olan iş birliğimize odaklanacak. İklim siyasetin ötesine geçer ve bu konuda iş birliği şart. Bu alandaki çabalarımızı sürdürmeye hazırız” diye konuştu.

“AB fonlarına erişim kolaylaştırılmalı”

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün toplam üretiminin yaklaşık yüzde 75’ini ihraç eden, ihracatının ise yaklaşık yüzde 80’ini AB pazarına yapan Türk otomotiv sanayinin AB’deki tüm gelişme ve gereklilikleri takip ettiğini söyledi. Gerek Gümrük Birliği gerekse otomotiv ticareti açısından yeşil dönüşüm konusunda AB ile özel bir iş birliği ve danışma mekanizmasının oluşturulması gerektiğini ifade eden Yenigün, aday ülke olması sebebiyle Türk firmalarının hızlı ve kolay yeşil dönüşüm için AB fonlarına erişimin kolaylaştırılmasının önemine dikkat çekti. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam da otomotiv sanayinin dijital dönüşümü büyük bir dikkatle ele aldığını belirterek, bu alanda AB ile bir bütün olarak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Saydam, “AB’nin önemli ortağı olan Türkiye’nin bu kapsamda desteklenmesini ve iş birliklerinin artırılmasını bekliyoruz” dedi.

“Resmi müzakerelerin başlamasını istiyoruz”

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ise Gümrük Birliği’ne ilişkin konulara ve güncellemenin gerekliliğine dikkat çekerek, “Otomotiv endüstrisi olarak, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi doğrultusunda Gümrük Birliği’nin modernize edilmesini destekliyor, resmi müzakerelerin bir an önce başlamasını istiyoruz” dedi. Gümrük Birliği Türkiye’nin AB’ye tam üyelik perspektifinin hala netleşmemiş olması sonucunda öngörülenden daha uzun süre yürürlükte kaldığını belirten Çelik, tesis edildiği günden bu yana Türkiye ve AB ekonomilerine önemli kazanımlar sağladığını, Türkiye ekonomisinin dönüşümünde önemli rol oynadığını da hatırlattı. Toplantının ardından AB büyükelçileri otomotiv sanayinin önemli kuruluşlarından Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve Bosch Türkiye üretim tesislerini ziyaret ederek, sanayinin üretim teknolojileri ve süreçleri ile ilgili incelemelerde bulundu.