Türk otomotiv sanayisi için tarihi gün!

Türkiye'nin ihracat liderlerlerinden Ford Otosan, Kocaeli’de elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin hayata geçirileceği, 2026’ya kadar sürecek olan 20,5 milyar TL’lik yeni yatırımının en önemli fazını duyurdu. 1.4 milyar Euro yatırımla tam elektrikli yeni nesil Transit Custom modeli ve Volkswagen’in 1 tonluk ticari aracı Ford Otosan tarafından Kocaeli’de üretilecek.

Türk otomotiv sektörünün en büyük yatırımı olarak değerlendirilen sözk onusu yatırım kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Geçen yıl VW ve Ford'un global yöneticileri ortak basın açıklaması yaparak ticari araç üretimi konusunda işbirliği yapacaklarını duyurmuştu. Bu kapsamda, yeni Ford Transporter'ın Türkiye'de üretileceği konuşuluyordu. Diğer yandan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç da Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün en büyük yatırımını yapacaklarını açıklamıştı.

Bu yatırım planlarının ayrıntıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı toplantıda açıklandı. Ford Otosan’ın elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçireceği, önümüzdeki 10 yılı kapsayan yatırımın vizyonunun sunulduğu toplantıya; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Ford Otosan Genel Müdür Baş Yardımcısı Dave Johnston katıldı.

Açıklanan 1,4 milyar Euro tutarındaki proje fazı ile Ford Otosan’ın 1 tonluk orta ticari araç kapasitesinin 405 bin adede yükselmesi planlanıyor. Kalan 600 milyon Euro'nun ise daha önce duyurusu yapılan batarya fabrikası için kullanılacağı öğrenildi.

Erdoğan: En büyük üretim merkezi Türkiye olacak

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır" dedi. Yatırımın, Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda ciddi kabiliyetler kazandıracağına inandığını belirten Erdoğan şöyle konuştu: “Geçen yıl 5 kıtada 180 ülkeye 900 binin üzerinde taşıtın ihracını yaptık. (Ford Otosan) Sahip olduğu ihracat kapasitesiyle bu yatırım, cari dengemize çok ciddi katkı sağlayacaktır. Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız. Bir taraftan bu yatırımları teşvik ederken diğer taraftan yerli markamızı geliştirerek ülkemizde rekabetçi bir iklim oluşturmak istiyoruz."

Koç: Tarihin en büyük otomotiv yatırımı

Koç Topluluğu ve Ford Motor Company arasındaki köklü ortaklığın simgesi Ford Otosan'ın ‘ilk’leri başarmaya ve değer üretmeye devam etmekte olduğunu vurgulayan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, "Özellikle belirtmek isterim ki, pandeminin yarattığı belirsizlik ortamında ve herkesin yatırımdan uzak durduğu bir dönemde, tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak topluluğumuzun ve ortağımızın ülkemize olan inancının en büyük ispatı. Bu yatırımla, Kocaeli fabrikalarımız Türkiye’nin -bataryası dahil- ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz. Ortaya çıkacak büyük katma değerin yanı sıra, oluşturulacak ekosistemle de memleketimizin otomotivdeki rekabet gücünün önemli ölçüde artmasına hizmet edeceğiz" dedi.

Rowley: Ford’un Türkiye ilgisi 100 yıl öncesine dayanıyor

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley ise yatırıma yönelik olarak şu açıklamayı yaptı: “Ford ve Türkiye arasındaki ilişkinin temelleri neredeyse 100 yıl öncesine dayanıyor. Bugün geldiğimiz noktada Ford Otosan, Türk otomotiv sektörünün öncü şirketi ve global otomotiv endüstrisinin en başarılı ve köklü ortak girişimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ford olarak, Koç Topluluğu ile ortak girişimimiz Ford Otosan ile bugüne kadar Türkiye'de başardıklarımızdan gurur duyuyoruz. Bundan sonrasında da bu başarılara yenisini eklemeye hazırız.”

Elektrikli araçta üretim üssü olacak

Ford Otosan’ın elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçirmek amacıyla duyurduğu otomotiv sanayisinin en büyük yatırımı kapsamında; Kocaeli Fabrikaları’ndaki çoğunluğu ihracata yönelik olan ticari araç üretim kapasitesi 650 bin adede çıkacak; yanı sıra 130 bin adetlik batarya montaj kapasitesine ulaşılacak. Ford Otosan tarafından gerçekleştirilen doğrudan 12 bin kişiyi aşkın istihdam, ek 3 bin kişi ile 15 bin kişiye yükselecek. Bununla birlikte, yan sanayide oluşacak ek 3 bin kişilik istihdam öngörüsü ile toplam 18 bin kişilik yeni iş imkanı yaratılmış olacak. Yatırım tamamlandığında Türkiye’nin elektrikli ticari araç üretimindeki öneminin artması, aynı zamanda Ford’un elektrikli ticari araç üretim üssüne dönüşmesi hedefleniyor.

Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları, ilk etapta 2022 yılı itibarıyla Ford’un tam elektrikli ilk ticari aracı E-Transit’in Avrupa'ya yönelik seri üretimini gerçekleştirecek ve bataryalarını da Kocaeli’de temin edecek. Böylece, Kocaeli’de Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi kurulmuş olacak. Ford Otosan, 2023 ilk yarı itibarıyla ise ‘Yeni Nesil Transit Custom’ ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile tam elektrikli ilk versiyonunu da üretmeye başlayacak. Ayrıca; Ford ve Volkswagen’in stratejik ortaklığı kapsamında yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli de Ford Otosan tarafından Kocaeli’de üretilecek.