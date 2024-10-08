Türk otomotivcilerden Çinlilere teşviklerde 'rekabet' uyarısı

Türkiye pazarında Çinli Chery şirketinin yüksek satış rakamlarına ulaşması gözleri Çinli üreticilere çevirirken, bir diğe Çinli üretici BYD'nin fabrika kurma süreci başladı. Chery ve MG'nin de Türkiye'ye yatırım yapabileceği belirtiliyor.

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, Çinli otomobil üreticilerinin Türkiye'deki yatırım planlarına değindi.

Bloomberg HT’nin sorularını yanıtlayan Eroldu “Ülkeye yeni otomotiv yatırımların gelmesi konusunda çok mutluyuz" derken, bunun otomotiv sanayisine olumlu katkı sunacağını vurguladı.

OSD yöneticisi, Türkiye’deki 2 milyon 200 binlik üretim kapasitesinin yukarılara taşınacağını belirterek Çinli firmaların belli konularda da teknolojik etkinliklerinin bulunduğunu kaydetti.

Eroldu şöyle devam etti: "Bunların Türkiye’ye taşınması Türkiye’deki oyuncular için de gelişim fırsatı sunuyor. Rekabeti bozucu teşviklerin konmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çinlilerle Türkiye şartlarında Türk otomotiv sanayi olarak rekabet etmeye hazırız çok önemli bir sorun olacağını düşünmüyoruz.”

'Üretimde azalma var'

Otomotiv üretime dair rakamları değerlendiren Eroldu, şunları söyledi: “Rakamlar çok boyutlu iyi olan rakamlarımız da var, kötü olan rakamlarımız da var. Eylül ayında 3,4 milyar dolarla rekor bir ihracatın olduğu bir ay oldu. Tedarik sanayinin ihracatında artışın çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Otomotiv sanayi 26,4 milyar dolar ihracatla Türkiye’de en fazla ihracat yapan sektör oldu. Otomotiv sanayinin üretiminde azalma var. Geçen senenin ilk dokuz ayına göre bu sene ilk dokuz ayında yüzde7’lik kaybımız var. Üretimde bunun en büyük sebebi iç piyasadaki yerli üretim nakit satışların azalma olması. İlk dokuz ayda 6 puanlık bir gerileme var. Eylül ayında 8 puana çıktığını görüyoruz. İthalatçıların pazar payının arttırdığı bir 9 ay yaşadık. Bu da gelecek yatırımların istihdamlı koruması açısından iyi göstergeler değil”

ÖTV çağrısı

Düşüşlerin sebepleri hakkında da konuşan Eroldu, ÖTV oranlarına dikkat çekti. Eroldu, “ÖTV oranlarının güncellenmemesi sebeplerden biridir. Yerli üreticiler de hem yüksek enflasyonist ortamlarda yüzde 80 ÖTV dilimiyle araç satışı yapmaya çalışıyorlar. Yerli otomotiv üreticileri Türkiye’de B ve C segmentinde üretim yaparlar. Fiyatları ve maliyetleri en hassas olan müşteri kitlesinin olduğu satın alma gücünün en zayıf olduğu müşteri kitlesiyle iş yapan bir sektör. Vergilerin bu kadar yüksek olması lüks araçlarla başlangıç seviyesindeki araçların benzer vergi oranlarına tabii olması yerli üreticilerin pazar payını olumsuz etkiliyor” dedi.