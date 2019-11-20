Türk ve Sırp otomotiv firmaları bir araya geldi

20 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a 17-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ve OİB Denetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Yeşilova ve UİB Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar’ın katılımıyla düzenlenen Sektörel Ticaret Heyeti gezisine, OİB öncülüğünde 15 Türk otomotiv firması katıldı. Heyet gezisinde Sırbistanlı ithalatçı ve toptancı firmalar ile Türk firmaları ikili iş görüşmesi yapma fırsatı elde etti.

Heyet gezisine Türkiye’den katılan firmalar arasında; Anadolu Isuzu, Bankosan, Belgin Madeni Yağlar, BŞL Bijon Cıvata, Cabu Otomotiv, Dinamik Otomotiv, Erbi Bağlantı Teknolojileri, Hann Filtre, Lubrico Petrokimya, Neko Otomotiv, Netex Otomotiv, Özteknik Motorlu Taşıtlar, Sab Otomotiv Yedek Paça, Supsan Motor Subapları ve Telsama Metal yer aldı.

Türkiye’nin Sırbistan’a ihracatı giderek artıyor

Son yıllarda motorlu araç üretimi artış eğiliminde olan Sırbistan, 1 milyar doları tedarik sanayi olmak üzere 1,8 milyar dolarlık toplam otomotiv ithalatı ile Türk otomotiv endüstrisi açısından nispeten küçük bir pazar konumunda bulunuyor. Bununla birlikte iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması göz önüne alındığında, gümrük vergisiz ihracat yapma avantajı dolayısıyla karşılıklı ticaret potansiyelinin açığa çıkması ve firmaların pazar paylarını artırması bekleniyor.

Sırbistan pazarında İtalya, Almanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Fransa gibi ülkelerle rekabet eden Türkiye’nin, bu ülkeye giderek artan bir otomotiv ihracatı bulunuyor. Türk otomotiv endüstrisinin Sırbistan’a ihracatı 2018 yılında yüzde 28 artışla 105 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sırbistan’a ihracatta en büyük payı tedarik sanayi alırken, son dönemde binek otomobillerin payı da giderek artıyor. Türkiye, Sırbistan’a ayrıca ticari araçlarda da her yıl istikrarlı bir şekilde ihracatını artırıyor.