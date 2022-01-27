Türkiye, 2021'de otomobil satışlarında Avrupa'da 6. oldu

2021 yılında Türkiye geçen yıla göre yüzde 2,9 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 7,91 düşüş ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 7,88 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 5. ülke olarak yer aldı.

Otomotiv Distribitörleri Derneği(ODD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Otomotiv pazarı 2021 Aralık ayında yüzde 19,5 azaldı ve 1.145.810 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılının aynı ayında 1.423.641 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2021 Aralık ayında yüzde 21,7 azaldı ve toplam 950.218 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Aralık ayında Avrupa otomobil pazarı 1.214.062 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2021 Aralık ayında yüzde 9,6 azalış gösterdi ve 162.197 adede ulaştı. 2020 Aralık ayında 179.328 adet satış gerçekleşmişti.

Otomotiv pazarı 2021 yılında yüzde 0,3 arttı ve 14.133.656 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında 14.084.802 adet toplam satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 1,5 azaldı ve toplam 11.774.885 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında otomobil pazarı 11.958.116 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2021 yılında yüzde 10,5 arttı ve 1.981.412 adede yükseldi. 2020 yılında 1.793.296 adet satış gerçekleşmişti.

2021 yılında Türkiye geçen yıla göre yüzde 2,9 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 7,91 düşüş ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 7,88 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 5. ülke olarak yer aldı.