Türkiye, aralıkta en çok X-Class satılan ülke oldu

01 Şubat 2018

Selçuk ALTUN - dunya.com

X-Class ile pick-up segmentine giren ve bu alanda çıtayı yükselten Mercedes-Benz, Türkiye'de beklediği ilgiyi gördü. Avrupa'da bir ay öncesinde piyasaya çıkmasına karşın 4 Aralık 2017 tarihinde Türkiye lansmanı yapılan ve satışı başlayan X-Class, satışa çıktığı ayda 238 adet satıldı.

Böylece aralık ayı satışlarında Türkiye, küresel çapta en çok X-Class satılan ülke oldu. 2018'in ilk ayında da benzer bir ilgi gören X-Class'tan bu yıl 2000 adet satılması hedefleniyor.

Mercedes-Benz Türk'ün Güsem’in İstanbul Şile'de yer alan Yeşilvadi’deki off-road alanında X-Class aracına özel basın test sürüşünde açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, “50.yılımızı kutladığımız 2017 yılında X-Class dâhil olmak üzere toplam 9.041 adet araç sattık ve karşılaştırmalı hafif ticari araç pazarında ikinci sırada yer aldık. Pick-up segmentine hızlı bir giriş yaptığımız ve Türkiye’de Aralık ayında satışa sunduğumuz X-Class aracımızdan kısa sürede 238 adet satarak Mercedes-Benz küresel satışları içinde en fazla X-Class satan ülke olduk." dedi.

Akdeniz, 2018 yılına da hızlı başladıklarını ve ocak ayının hedefleri doğrultusunda geçtiğini belirterek, bu yıl 2000 adet X-Class satmayı hedeflediklerini aktardı.

Pick-up dünyasında çıtayı yükseltti

Mercedes-Benz X-Class, kullanıcısına üç farklı donanım seçeneği, dört ve altı silindirli motor, sürekli veya arkadan itiş moduna da alınabilen dört tekerlekten çekiş, altı vitesli manuel şanzıman ve 7 vitesli otomatik şanzıman olmak üzere pek çok çeşitlilik sunuyor.

Öte yandan, üç farklı kokpit süslemesi, ikisi kontrast dikişli deri olmak üzere altı farklı koltuk döşemesi ve iki farklı tavan rengiyle pick-up sevenlere zengin malzeme ve renk çeşitliliği sunuyor.

İç mekânda orta boy pick-up segmentindeki konfor ve değer anlayışını yeni bir seviyeye taşıyan X-Class'ın dört ve altı silindirli motor seçenekleri bulunuyor. Şu anda X 220 d (163 BG/120kW) ve X 250 d (190 BG/kW) olmak üzere iki farklı motor alternatifi ile alınabilen pick-up, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde V6 dizel (258 BG/190 kW) motor seçeneğine de sahip olacak.

Her zeminde 4 çeker

Mercedes-Benz mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen Mercedes-Benz X-Class, tüm zeminler için dört tekerlekli çekiş sistemine sahip. Araç, “Low Mod” ve isteğe bağlı olarak sunulan 4MATIC kilitli aks diferansiyeli ile her türlü yol ve zemin koşulunun üstesinden gelebiliyor.

3 farklı donanım seçeneği

Mercedes-Benz X-Class, üç farklı donanım seçeneği ile sunuluyor. Klasik kullanım için olan baz versiyon X-Class PURE olarak tanımlanıyor. X-Class PROGRESSIVE ise orta seviye donanıma sahip. X-Class POWER da yüksek donanım paketi.

PURE donanım seviyesinde boyasız olan ön tampon, PROGRESSIVE seviyesinde gövde renginde boyanırken, ürün gamının tepe noktasını oluşturan POWER donanım seviyesinde ise krom eklentiler ve alt koruma ile sunuluyor. Her donanım seviyesi dokuz farklı gövde rengi ve 17, 18, 19 inç ebatlarında farklı jant alternatifleriyle kombine edilebiliyor. Tıpkı ön tampon gibi arka tampon da donanım seviyesine bağlı olarak üç farklı tarza bürünebiliyor.

Konforlu bir sürüş sunuyor

X-Class, sürüş dinamizmi, konfor, tasarım ve güvenlik özeliklerinin yanı sıra geniş kapsamlı kişiselleştirme özellikleri ile de Mercedes-Benz’e has karakteristik değerleri üzerinde taşıyor.

Aynı zamanda on iki tuşlu direksiyon simidinin ayarlanabilir özelliği sayesinde ergonomik vücut duruşunu da iyileştiriyor ve rahat bir pozisyonda sürüş keyfini mümkün hale getiriyor.

Mercedes-Benz X-Class, konforla birlikte güvenlik donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Kaza anında çarpışmanın etkisini azaltan ön ve arka burulma noktalarıyla aracın sağlam gövdesi yüksek güvenlik seviyesi için temel oluştururken, yedi adet hava yastığı ve iki adet çocuk koltuğu bağlantı noktası da pasif güvenliği destekliyor.

Aktif güvenlik ise “Aktif Fren Asistanı” ve “Şerit Takip Asistanı” gibi elektronik sistemlerle sağlanıyor. “Elektronik Stabilite Programı”, “Hız Sabitleme Sistemi” ve altı adet LED kümesi ile sınıfının en yüksek aydınlatma seviyesini sunan “LED farlar” standart olarak sunulurken, isteğe bağlı olarak “360 derece geri görüş kamerası” da satın alınabiliyor.

Mercedes-Benz X-Class teknik özellikleri

Mercedes-Benz X-Class boyutları Uzunluk 5.340 mm Genişlik 1.920 mm Yükseklik 1.819 mm Dingil mesafesi 3.150 mm Yükleme zemini uzunluğu 1.587 mm Yükleme zemini genişliği 1.560 mm Yükleme zemini yüksekliği 474 mm Maksimum yükleme kapasitesi 1.042 kg Römork çekme kapasitesi (motor ve donanım seviyesine bağlı olarak değiştir) 1.650–3.500 kg