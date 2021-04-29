Türkiye, Avrupa otomotiv satışında 6. sırada

2021 yılı ilk çeyrek sonunda Türkiye, geçen yıla göre yüzde 60,6 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 57 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 70,3 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 5. ülke olarak yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, otomotiv pazarı 2021 Mart ayında yüzde 66,1 arttı ve 1.661.524 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılının aynı ayında 1.000.113 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2021 Mart ayında 2020 Mart ayına göre yüzde 62,7 arttı ve toplam 1.387.924 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Mart ayında ise Avrupa otomobil pazarı 853.022 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2021 Mart ayında yüzde 98,5 artış gösterdi ve 235.049 adede ulaştı. 2020 Mart ayında 118.400 adet satış gerçekleşmişti.

Otomotiv pazarı 2021 yılında yüzde 4,1 arttı ve 3.710.749 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında 3.565.903 adet toplam satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2021 Ocak-Mart döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 0,9 arttı ve toplam 3.080.751 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 3.054.035 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2021 yılında yüzde 26,2 arttı ve 533.138 adede yükseldi. 2020 yılında ise 422.469 adet satış gerçekleşmişti.