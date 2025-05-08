Türkiye, hızlı şarj istasyonu (DC) sayısında ilk 5 içinde yer alıyor
Türkiye, Avrupa genelinde elektrikli araç sayısı bakımından ilk 10 ülke içerisinde yer almamasına rağmen, hızlı şarj istasyonu (DC) sayısında ilk 5 içinde yer alıyor. Araç başına düşen hızlı şarj soketi açısından ise Türkiye, her 18 elektrikli araca 1 hızlı şarj soketi düşmesiyle açık ara Avrupa lideridir.
Avrupa e-mobilite Derneği Başkanı Haluk SAYAR
Türkiye’de 2024 yılı sonu itibarıyla toplam elektrikli araç sayısı 185 bin 153’e ulaştı. Sadece 2024 yılında satılan elektrikli araç sayısı 105 bin 315 oldu. Bu yıl satılan araçların yüzde 10,7’sini elektrikli araçlar oluşturdu. Türkiye’de 2019 yılının sonlarına doğru istatistiksel olarak takip edilmeyen elektrikli araç sayısı toplam 2 binin altındaydı. Ağırlıklı olarak büyük şehirlerde bulunan ve çoğunluğu hızlı olmayan şarj soket sayısı ise yaklaşık 750 civarındaydı. Satılan elektrikli araç modelleri ise oldukça sınırlıydı.
Kasım 2019’da Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü öğrenci otoparkında, Avrupa e-mobilite Derneği (eski ismiyle AVERE Türkiye) tarafından bir e-mobilite festivali düzenlendi. Festivalde, pazarda bulunan elektrikli araç modellerinden dördü görücüye çıktı. Günümüzde en çok sayıda şarj istasyonuna sahip olan üç şarj ağı operatörü festival alanında bulunan çadırlarda yerlerini aldı. Festival alanında bulunan azınlık haricinde Türkiye’nin önemli çoğunluğu sadece 5 yıl içerisinde e-mobilite pazarının bu kadar büyüyebileceğini hayal bile edemiyordu.
Şarj ağındaki soket sayısı 26 bin 46’ya ulaştı
2024 yılında, elektrikli araçlar satış oranı yüzde 10,1 olan dizel araçlardan daha fazla satıldı. Aynı dönemde, elektrikli araçları şarj edecek şarj istasyon ve soket sayıları da hızlı bir artış gösterdi. EPDK verilerine göre, 2024 yılı sonu itibarıyla şarj ağı işletmeci lisans sahipleri, 10 bin 332 adedi hızlı şarj (DC) olmak üzere toplam 26 bin 46 soket sayısına (DC+AC) ulaştı. Bugün, yaklaşık 180’e yakın EPDK lisanslı şarj ağı işletmecisi faaliyet gösteriyor. Kendi araç ve filolarını şarj etmek üzere kurulan bireysel ve kurumsal amaçlı AC tip şarj istasyon soket sayıları bu rakama dahil değildir.
Altyapının gelişmesinde TOGG’un etkisi büyük
Toplam elektrikli araç sayısı 825 bin olan Norveç’in toplam DC şarj soketi sayısından (9 bin 879 adet) daha fazla şarj soketimiz (10 bin 332 adet) bulunuyor. Bu başarıda, Türkiye’nin TOGG girişiminin önemli bir etkisi vardır. Politika ve mevzuatlar, TOGG girişiminin etkisiyle elektrikli araçların kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak hazırlandı ve kısa sürede teşvik mekanizmaları ile yasal mevzuatlar uygulamaya sokuldu.
Bu durum, Türkiye’de daha fazla elektrikli araç satışı ve dolayısıyla elektrikli araç altyapısının genişlemesi için elverişli bir ortam sundu. Sonuç olarak pazar hızla gelişti ve büyümeye devam ediyor. En son, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalanarak, 27 yıl sonra ilk defa yabancı bir otomotiv üreticisi Türkiye’ye yatırıma geldi. Önümüzdeki dönemde, başka Çinli üreticilerin de Türkiye’de üretim yapmaları bekleniyor.
Karbon emisyonlarını olumlu yönde etkileyecek
Bu veriler ışığında, Türkiye’de elektrikli araç kullanımına henüz yeni başlandığını söyleyebiliriz. Elektrikli araçların yaygınlaşması, yalnızca bireysel ulaşımı değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği de olumlu yönde etkileyecektir. Türkiye, e-mobilite alanında önemli adımlar atarak, geçmişte düzenlenen festivalde hayal edilen geleceği gerçeğe dönüştürme yolunda ilerliyor. Bu bağlamda, politikaların ve yatırımların devam etmesi, elektrikli araçların benimsenmesini daha da hızlandıracak ve Türkiye’nin otomotiv sektöründe tamamen yeni bir döneme girmesine zemin hazırlayacaktır.
2030’da yılda 420 bin elektrikli araç satılacak
Elektrikli araç satışları Türkiye’de artmaya devam edecek. Bu artışı destekleyen önemli noktalar arasında; elektrikli araçlara tanınan ÖTV desteği, elektrikli araçların içten yanmalı motorlu araçlara göre daha ekonomik yakıt ve servis bedellerinin düşük olması, sessiz, konforlu ve daha teknolojik olmaları, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla olumsuz önyargıların kırılması ve daha çevreci bir ulaşım aracı olmaları bulunuyor. Ayrıca, şarj istasyon sayılarının yeterli olması da önemli bir faktördür.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022 yılında hazırlanan Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası, Türkiye’de elektrikli araçların gelişimine dair düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç farklı senaryo içeren bir projeksiyon oluşturmuştur. 2025 yılı itibarıyla, yıllık elektrikli araç satışının 120 bin adet ve toplam elektrikli araç stokunun 270 bin adet olacağını öngören orta büyüme senaryosuna şimdiden ulaşılacağı söylenebilir. Eğer bu orta büyüme senaryosu devam ederse, 2030 yılında yıllık elektrikli araç satışının 420 bin adet ve toplam elektrikli araç stokunun 1,6 milyon adet olacağı tahmin ediliyor.