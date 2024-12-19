Türkiye, kasımda otomobil satışında İspanya'yı geride bıraktı

Türkiye dahil 32 Avrupa ülkesinin kasım ve ocak-kasım dönemi otomobil satış performansı belli oldu. Gazeteci Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından verileri paylaştı.

Buna göre Türkiye, kasım ayında 94 bin 595 adet otomobil satarak İspanya'yı geçti ve Avrupa'da beşinci sırada yer aldı. Ocak-Kasım döneminde ise 845 bin 530 adet satışla altıncı sıradaki yerini korudu.

Avrupa Otomobil Pazarı Verileri

Türkiye dahil 32 Avrupa ülkesinin Kasım ve Ocak-Kasım dönemi otomobil satış performansı şöyle:

Ülke Kasım 2024 Kasım 2023 Değişim (Kasım) Ocak-Kasım 2024 Ocak-Kasım 2023 Değişim (Ocak-Kasım) Almanya 244,544 245,701 -0.47% 2,592,610 2,602,726 -0.39% Birleşik Krallık 153,610 156,525 -1.86% 1,811,992 1,761,962 2.84% Fransa 133,399 152,771 -12.70% 1,534,750 1,593,718 -3.70% İtalya 124,344 139,354 -10.77% 1,453,458 1,455,924 -0.17% Türkiye 94,595 91,424 3.47% 845,530 840,925 0.55% İspanya 83,339 78,316 6.42% 971,503 867,590 5.06% Polonya 49,749 41,685 19.30% 495,877 432,915 14.54% Hollanda 34,434 28,223 22.01% 346,451 343,193 0.97% Belçika 31,825 37,552 -15.25% 424,840 450,960 -5.79% İsveç 24,844 25,406 -2.20% 243,261 260,384 -6.58%





