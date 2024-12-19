Türkiye, kasımda otomobil satışında İspanya'yı geride bıraktı
Türkiye, kasım ayında 94 bin 595 adet otomobil sattı. Böylece Avrupa otomobil satışı listesinde beşinci sırada yer aldı.
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Türkiye dahil 32 Avrupa ülkesinin kasım ve ocak-kasım dönemi otomobil satış performansı belli oldu. Gazeteci Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından verileri paylaştı.
Buna göre Türkiye, kasım ayında 94 bin 595 adet otomobil satarak İspanya'yı geçti ve Avrupa'da beşinci sırada yer aldı. Ocak-Kasım döneminde ise 845 bin 530 adet satışla altıncı sıradaki yerini korudu.
Avrupa Otomobil Pazarı Verileri
Türkiye dahil 32 Avrupa ülkesinin Kasım ve Ocak-Kasım dönemi otomobil satış performansı şöyle:
|Ülke
|Kasım 2024
|Kasım 2023
|Değişim (Kasım)
|Ocak-Kasım 2024
|Ocak-Kasım 2023
|Değişim (Ocak-Kasım)
|Almanya
|244,544
|245,701
|-0.47%
|2,592,610
|2,602,726
|-0.39%
|Birleşik Krallık
|153,610
|156,525
|-1.86%
|1,811,992
|1,761,962
|2.84%
|Fransa
|133,399
|152,771
|-12.70%
|1,534,750
|1,593,718
|-3.70%
|İtalya
|124,344
|139,354
|-10.77%
|1,453,458
|1,455,924
|-0.17%
|Türkiye
|94,595
|91,424
|3.47%
|845,530
|840,925
|0.55%
|İspanya
|83,339
|78,316
|6.42%
|971,503
|867,590
|5.06%
|Polonya
|49,749
|41,685
|19.30%
|495,877
|432,915
|14.54%
|Hollanda
|34,434
|28,223
|22.01%
|346,451
|343,193
|0.97%
|Belçika
|31,825
|37,552
|-15.25%
|424,840
|450,960
|-5.79%
|İsveç
|24,844
|25,406
|-2.20%
|243,261
|260,384
|-6.58%