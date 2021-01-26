Türkiye otomotiv satış sıralamasında Avrupa'da 6. oldu

Türkiye, 2020 yılı sonunda geçen yıla göre yüzde 61,8 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 57,5 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 77,2 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 4. ülke olarak yer aldı.



Otomotiv Distribütörleri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 Aralık ayında yüzde 3,8, otomobil pazarı yüzde 3,7 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 5 azalış gösterdi.



Otomotiv pazarı 2020 Aralık ayında yüzde 3,8 azaldı ve 1.423.520 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 1.479.198 adet toplam satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2020 Aralık ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı ve 1.214.581 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1.261.550 adetti.



Hafif ticari araç pazarı 2020 Aralık ayında yüzde 5 azaldı ve 179.120 adede ulaştı. 2019 Aralık ayında 188.507 adet satış gerçekleşmişti. AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 yılında yüzde 23,6, otomobil pazarı yüzde 24,3 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 18 azaldı.



Otomotiv pazarı 2020 yılında yüzde 23,6 azaldı ve 14.086.918 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında 18.443.305 adet toplam satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2020 yıılnda, 2019 yılına göre yüzde 24,3 azaldı ve toplam 11.961.182 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise otomobil pazarı 15.805.658 adetti.



Hafif ticari araç pazarı 2020 yılında yüzde 18 azaldı ve 1.793.353 adede düştü. 2019 yılında ise 2.187.050 adet satış gerçekleşmişti.



2020 yılı sonunda Türkiye, geçen yıla göre yüzde 61,8 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 57,5 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 77,2 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 4. ülke olarak yer aldı. Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 47,3 ile Hırvatistan,

yüzde 41,7 ile Slovenya ve yüzde 36,1 ile Bulgaristan’da yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 107,8 ile İrlanda, yüzde 69,4 ile Norveç ve yüzde 43,1 ile Danimarka oldu.



AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılında, geçen yıla göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 40,6 ile Hırvatistan, yüzde 34 ile Bulgaristan ve yüzde 33,9 ile Portekiz’de yaşandı. 2020 yılında satışını arttıran bir pazar olmadı.