Türkiye otomotiv satışları sıralamasında 10. oldu

25 Şubat 2020

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) üye ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 Ocak ayında

yüzde 7,7 azaldı ve 1 milyon 321 bin 837 adet seviyesinde gerçekleşti.



ODD açıklamasında şöyle denildi:



"AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak ayında yüzde 22,2 ile İsveç, yüzde 15 ile İzlanda ve Polonya’da düşüş yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Litvanya yüzde 19,1, Yunanistan yüzde 5,7 ve Norveç yüzde 5,2 oranlarıyla yer aldı.



2020 Ocak ayında Türkiye, yüzde 88,8 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 10. ülke konumunda yer aldı.



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Ocak ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 7,4 azaldı ve toplam 1.135.116 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2019 Ocak ayında 1.226.202 adet satış gerçekleşmişti.



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 18 ile İsveç, yüzde 16,3 ile İzlanda ve yüzde 14,1 ile Polonya’da görüldü. 2020 Ocak ayında, 2019 Ocak ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise Litvanya yüzde 35,1, Yunanistan ve Norveç yüzde 6,2 oranlarıyla yer aldı.



2020 Ocak ayında Türkiye, yüzde 100,5 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11. oldu."