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Türkiye’de 2 yılda 50 bini devirdi

OMODA | JAECOO, Türkiye pazarındaki ikinci yılını 49 bin 55 adetlik toplam satışla tamamladı. Bu satışların 31 bin 902 adedini OMODA, 17 bin 153 adedini ise JAECOO gerçekleştirdi. Chery Grubu, Türkiye’deki yapılanmasıyla toplamda 150 bini aşkın müşteriye ulaştı.

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Türkiye’de 2 yılda 50 bini devirdi

OMODA | JAECOO, Tür­kiye pazarındaki ikinci yılını tamamladı. Tür­kiye’de bugüne kadar toplam 49 bin 55 adetlik satış hacmine ula­şan markanın büyümesi deva­me etti. Chery Türkiye, 21 Mart 2023’te başlayan yolculuğunda ilk olarak Chery markasının TI­GGO 7 ve TIGGO 8 modelleri ile OMODA 5’i Türk kullanıcılarla buluşturdu. Şirket, Türkiye pa­zarındaki uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda EXE­ED, LEPAS, iCAR, LUXEED, JE­TOUR ve FREELANDER gibi di­ğer grup markalarını da ilerleyen dönemde Türkiye pazarına sun­mayı planlıyor. OMODA | JAE­COO’nun ikinci yılına ilişkin de­ğerlendirmede bulunan Chery Otomobil Grubu Türkiye Kurucu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Chery Otomobil Gru­bu olarak değişen kullanıcı ihti­yaçları ve beklentileri doğrultu­sunda birbirinden farklı müşteri profillerine hitap eden markalar ve ürünler geliştiriyoruz. Tüm bu yapılanmanın merkezinde ise müşterilerimizin kıymetli tevec­cühünü kazanmak yer alıyor. Bu­gün OMODA | JAECOO’nun ge­rek Türkiye’de gerekse faaliyet gösterdiği uluslararası pazarlar­da kullanıcıların güçlü beğenisi­ni kazanmış olmasından büyük gurur duyuyoruz. Türkiye’de üç yılı aşkın süredir adım adım bü­yüttüğümüz yapılanmamızla bugün Chery ve OMODA | JAE­COO markalarımız altında 150 bini aşan müşteriye ulaşmış du­rumdayız. Önümüzdeki dönem­de mevcut markalarımızın ürün gamlarını geliştirmeyi sürdü­rürken, Chery Grubu’nun global pazarlarda faaliyet gösteren di­ğer markalarını da Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturmayı arzu ediyoruz” dedi.

OMODA 32 bin kullanıcıya yaklaştı

2026 Temmuz ayı sonu itiba­rıyla Türkiye’deki toplam sa­tışları 31 bin 902 adede ulaşan OMODA’nın bu performansında, OMODA 5 ile 30 bin 470 adetlik satış hacmine ulaştı. OMODA 7 de bin 432 adetlik satışı geçti. İki marka toplamda temmuz ayın­da 69 bin 739 adetlik küresel sa­tış gerçekleştirdi. Geçen yılın ay­nı dönemine göre yüzde 148,9’luk artış anlamına gelen bu perfor­mansla marka, üst üste yedi ay boyunca üç haneli büyüme kay­detti. 2026 yılının ilk yedi ayında OMODA | JAECOO’nun küresel satışları 448 bin 849 adede ulaştı. 2027 yılında yıllık 1 milyon adet­lik satış hacmini geçmiş oldu.

JAECOO 7 iki yılda 17 bin adet sattı

JAECOO 7, modern ve özgün tasarımı, ge­lişmiş sürüş destek sistemleri, yüksek donanım seviyesi ve farklı yol koşullarına uyum sağlayan çok yönlü karak­teriyle kısa sürede güçlü bir kul­lanıcı kitlesine ulaştı. JAECOO 7’nin 2026 Temmuz ayı sonu iti­barıyla Türkiye’deki toplam sa­tışları 17 bin 153 adede yükseldi. İki markanın toplam satışları ise 49 bin 55 adede ulaşıyor.

Türkiye en önemli pazarlarımızdan

Ahu Turan: “Elde ettiğimiz bu sonuçları müşterilerimizin markalarımıza gösterdiği güvenin ve teveccühün bir karşılığı olarak görüyoruz. OMODA’nın tasarım, teknoloji ve şehirli yaşam tarzına odaklanan karakteri ile JAECOO’nun premium ve off-road yaklaşımı birbirini güçlü şekilde tamamlıyor. Bu iki markamızla farklı beklentilere sahip çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşıyoruz. Türkiye, OMODA | JAECOO’nun küresel büyüme stratejisindeki en önemli pazarlardan biri. Önümüzdeki dönemde ürün gamımızı genişletmeye, satış ve satış sonrası hizmet kalitemizi geliştirmeye ve Türkiye’de uzun vadeli, sürdürülebilir büyümemizi devam ettirmeye kararlıyız.”

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