Türkiye’de 2 yılda 50 bini devirdi
OMODA | JAECOO, Türkiye pazarındaki ikinci yılını 49 bin 55 adetlik toplam satışla tamamladı. Bu satışların 31 bin 902 adedini OMODA, 17 bin 153 adedini ise JAECOO gerçekleştirdi. Chery Grubu, Türkiye’deki yapılanmasıyla toplamda 150 bini aşkın müşteriye ulaştı.
OMODA | JAECOO, Türkiye pazarındaki ikinci yılını tamamladı. Türkiye’de bugüne kadar toplam 49 bin 55 adetlik satış hacmine ulaşan markanın büyümesi devame etti. Chery Türkiye, 21 Mart 2023’te başlayan yolculuğunda ilk olarak Chery markasının TIGGO 7 ve TIGGO 8 modelleri ile OMODA 5’i Türk kullanıcılarla buluşturdu. Şirket, Türkiye pazarındaki uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda EXEED, LEPAS, iCAR, LUXEED, JETOUR ve FREELANDER gibi diğer grup markalarını da ilerleyen dönemde Türkiye pazarına sunmayı planlıyor. OMODA | JAECOO’nun ikinci yılına ilişkin değerlendirmede bulunan Chery Otomobil Grubu Türkiye Kurucu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Chery Otomobil Grubu olarak değişen kullanıcı ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda birbirinden farklı müşteri profillerine hitap eden markalar ve ürünler geliştiriyoruz. Tüm bu yapılanmanın merkezinde ise müşterilerimizin kıymetli teveccühünü kazanmak yer alıyor. Bugün OMODA | JAECOO’nun gerek Türkiye’de gerekse faaliyet gösterdiği uluslararası pazarlarda kullanıcıların güçlü beğenisini kazanmış olmasından büyük gurur duyuyoruz. Türkiye’de üç yılı aşkın süredir adım adım büyüttüğümüz yapılanmamızla bugün Chery ve OMODA | JAECOO markalarımız altında 150 bini aşan müşteriye ulaşmış durumdayız. Önümüzdeki dönemde mevcut markalarımızın ürün gamlarını geliştirmeyi sürdürürken, Chery Grubu’nun global pazarlarda faaliyet gösteren diğer markalarını da Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturmayı arzu ediyoruz” dedi.
OMODA 32 bin kullanıcıya yaklaştı
2026 Temmuz ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki toplam satışları 31 bin 902 adede ulaşan OMODA’nın bu performansında, OMODA 5 ile 30 bin 470 adetlik satış hacmine ulaştı. OMODA 7 de bin 432 adetlik satışı geçti. İki marka toplamda temmuz ayında 69 bin 739 adetlik küresel satış gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 148,9’luk artış anlamına gelen bu performansla marka, üst üste yedi ay boyunca üç haneli büyüme kaydetti. 2026 yılının ilk yedi ayında OMODA | JAECOO’nun küresel satışları 448 bin 849 adede ulaştı. 2027 yılında yıllık 1 milyon adetlik satış hacmini geçmiş oldu.
JAECOO 7 iki yılda 17 bin adet sattı
JAECOO 7, modern ve özgün tasarımı, gelişmiş sürüş destek sistemleri, yüksek donanım seviyesi ve farklı yol koşullarına uyum sağlayan çok yönlü karakteriyle kısa sürede güçlü bir kullanıcı kitlesine ulaştı. JAECOO 7’nin 2026 Temmuz ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki toplam satışları 17 bin 153 adede yükseldi. İki markanın toplam satışları ise 49 bin 55 adede ulaşıyor.
Türkiye en önemli pazarlarımızdan
Ahu Turan: “Elde ettiğimiz bu sonuçları müşterilerimizin markalarımıza gösterdiği güvenin ve teveccühün bir karşılığı olarak görüyoruz. OMODA’nın tasarım, teknoloji ve şehirli yaşam tarzına odaklanan karakteri ile JAECOO’nun premium ve off-road yaklaşımı birbirini güçlü şekilde tamamlıyor. Bu iki markamızla farklı beklentilere sahip çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşıyoruz. Türkiye, OMODA | JAECOO’nun küresel büyüme stratejisindeki en önemli pazarlardan biri. Önümüzdeki dönemde ürün gamımızı genişletmeye, satış ve satış sonrası hizmet kalitemizi geliştirmeye ve Türkiye’de uzun vadeli, sürdürülebilir büyümemizi devam ettirmeye kararlıyız.”