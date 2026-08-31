Türkiye’de 2 yılda 50 bini devirdi

OMODA | JAECOO, Tür­kiye pazarındaki ikinci yılını tamamladı. Tür­kiye’de bugüne kadar toplam 49 bin 55 adetlik satış hacmine ula­şan markanın büyümesi deva­me etti. Chery Türkiye, 21 Mart 2023’te başlayan yolculuğunda ilk olarak Chery markasının TI­GGO 7 ve TIGGO 8 modelleri ile OMODA 5’i Türk kullanıcılarla buluşturdu. Şirket, Türkiye pa­zarındaki uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda EXE­ED, LEPAS, iCAR, LUXEED, JE­TOUR ve FREELANDER gibi di­ğer grup markalarını da ilerleyen dönemde Türkiye pazarına sun­mayı planlıyor. OMODA | JAE­COO’nun ikinci yılına ilişkin de­ğerlendirmede bulunan Chery Otomobil Grubu Türkiye Kurucu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Chery Otomobil Gru­bu olarak değişen kullanıcı ihti­yaçları ve beklentileri doğrultu­sunda birbirinden farklı müşteri profillerine hitap eden markalar ve ürünler geliştiriyoruz. Tüm bu yapılanmanın merkezinde ise müşterilerimizin kıymetli tevec­cühünü kazanmak yer alıyor. Bu­gün OMODA | JAECOO’nun ge­rek Türkiye’de gerekse faaliyet gösterdiği uluslararası pazarlar­da kullanıcıların güçlü beğenisi­ni kazanmış olmasından büyük gurur duyuyoruz. Türkiye’de üç yılı aşkın süredir adım adım bü­yüttüğümüz yapılanmamızla bugün Chery ve OMODA | JAE­COO markalarımız altında 150 bini aşan müşteriye ulaşmış du­rumdayız. Önümüzdeki dönem­de mevcut markalarımızın ürün gamlarını geliştirmeyi sürdü­rürken, Chery Grubu’nun global pazarlarda faaliyet gösteren di­ğer markalarını da Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturmayı arzu ediyoruz” dedi.

OMODA 32 bin kullanıcıya yaklaştı

2026 Temmuz ayı sonu itiba­rıyla Türkiye’deki toplam sa­tışları 31 bin 902 adede ulaşan OMODA’nın bu performansında, OMODA 5 ile 30 bin 470 adetlik satış hacmine ulaştı. OMODA 7 de bin 432 adetlik satışı geçti. İki marka toplamda temmuz ayın­da 69 bin 739 adetlik küresel sa­tış gerçekleştirdi. Geçen yılın ay­nı dönemine göre yüzde 148,9’luk artış anlamına gelen bu perfor­mansla marka, üst üste yedi ay boyunca üç haneli büyüme kay­detti. 2026 yılının ilk yedi ayında OMODA | JAECOO’nun küresel satışları 448 bin 849 adede ulaştı. 2027 yılında yıllık 1 milyon adet­lik satış hacmini geçmiş oldu.

JAECOO 7 iki yılda 17 bin adet sattı

JAECOO 7, modern ve özgün tasarımı, ge­lişmiş sürüş destek sistemleri, yüksek donanım seviyesi ve farklı yol koşullarına uyum sağlayan çok yönlü karak­teriyle kısa sürede güçlü bir kul­lanıcı kitlesine ulaştı. JAECOO 7’nin 2026 Temmuz ayı sonu iti­barıyla Türkiye’deki toplam sa­tışları 17 bin 153 adede yükseldi. İki markanın toplam satışları ise 49 bin 55 adede ulaşıyor.

Türkiye en önemli pazarlarımızdan

Ahu Turan: “Elde ettiğimiz bu sonuçları müşterilerimizin markalarımıza gösterdiği güvenin ve teveccühün bir karşılığı olarak görüyoruz. OMODA’nın tasarım, teknoloji ve şehirli yaşam tarzına odaklanan karakteri ile JAECOO’nun premium ve off-road yaklaşımı birbirini güçlü şekilde tamamlıyor. Bu iki markamızla farklı beklentilere sahip çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşıyoruz. Türkiye, OMODA | JAECOO’nun küresel büyüme stratejisindeki en önemli pazarlardan biri. Önümüzdeki dönemde ürün gamımızı genişletmeye, satış ve satış sonrası hizmet kalitemizi geliştirmeye ve Türkiye’de uzun vadeli, sürdürülebilir büyümemizi devam ettirmeye kararlıyız.”