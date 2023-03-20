Türkiye'de 21 dizide Lexus modelleri gösterildi

Volkan DEMİRKUŞAK

Premium segmentin önemli oyuncularından biri olan Lexus, Türkiye’de kısa sürede iyi işler başardı. Özellikle de dizilerin buradaki etkisi büyük. Bunu ben demiyorum: 5. Jenerasyon Lexus RX lansmanında sohbet etme imkanı bulduğum Toyota- Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt söylüyor: “Bazı dönemlerde 9 dizide aynı anda bulunuyorduk.

Toplamda 21’e yakın dizide Lexus modellerini gördü Türkiye. Dolayısıyla marka bilinirliği konusunda hala dizilerin önemli olduğu ortada.” Tabii konuyu sadece diziye indirgemek markaya da ekibe de haksızlık olur. 1998 yılında ilk lüks SUV’u olarak tanıtılan ve şu anda beşinci nesliyle satışa sunulan RX, 2005'ten beri hibrit.

Gelişen hibrit teknolojisiyle birlikte yeni bir platforma (GA-K) da kavuşan RX, yüksek bir konfora ve güvenlik donanımlarına sahip. Özellikle yalıtım konusunda çok başarılı olduğunu hemen hissettiriyor. Arka koltuklaraysa bayıldım. Selefiyle aynı boyutlarda olan ama daha büyük hissettiren RX, 90 kg hafif, aks aralığıysa 60 mm uzun. Adaptif süspansiyon sistemi hem dinamizme istenirse de konfora uygun bir sürüş sunuyor.

Araç frenleme postür kontrolü dünyada ilk Lexus’ta. RX 350h, RX 45h şarj edilebilir hibrit ve test otomobilimiz besin zincirinin zirvesi 500h ile birlikte 3 seçenekle satılacak olan RX’te test otomobilimizde 2.4 litrelik benzinli motor 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş, ön ve arkada birer elektrikli motorla kombine edilen hibrit sistemi toplamda 371 HP’lik güç sunuyor. 6.2 saniyelik 0-100 km hızlanması da çok etkileyici.

Araç bulsak 1500 adede ulaşırız

Toyota ve Lexus Türkiye’nin patronu Ali Haydar Bozkurt ve Lexus Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul ile marka özelinde sohbet ederken, Lexus’un şu anki durumunu sordum. Yıla 1000’i hedefleyerek başladıklarını ileten Bozkurt tedarik, lojistik sorunlarından ötürü otomobil temin etmekte zorlandıklarını, istedikleri kadar aracı alabilseler önce 1000 ardından 1500 adede rahatlıkla ulaşabileceklerini söyledi.

Türkiye’nin şu anda Lexus Avrupa pazarında 21. sırada olduğunu söyleyen Ertuğrul ise “Hedefimiz ilk 10 pazar arasına girme” dedi. Bu sene sonu yeni modellerle yelpazenin iyice genişleyeceğini düşündüğümüzde Lexus’un potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyebilirim.