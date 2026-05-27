Türkiye’de elektrikli ve hibrit otomobiller pazarda yüzde 50’yi geçti

Türkiye’de otomobil pazarında elektrikli ve hibrit araçlara olan ilgi artmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ocak-nisan döneminde elektrikli ve hibrit otomobil satışları toplam 149 bin 333’e ulaştı. Böylece bu araçların toplam otomobil satışlarındaki payı yüzde 51,4 olarak hesaplandı.

Aynı dönemde toplam otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,93 gerileyerek 290 bin 870 oldu. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,83 artış göstererek 78 bin 826 seviyesine çıktı.

İlk dört ayda 122 bin 808 benzinli otomobil satılırken, hibrit otomobil satışları 94 bin 441 olarak kaydedildi. Dizel otomobil satışları 17 bin 398’de kalırken, otogazlı otomobil satışları 1331 oldu. Tam elektrikli otomobil satışları ise 54 bin 463 olarak gerçekleşti.

Benzinli jeneratör desteğiyle bataryasını şarj eden ve sürüşünü elektrik motoruyla gerçekleştiren “uzatılmış menzil” sistemine sahip modellerin de dahil edilmesiyle elektrikli otomobil satışları 54 bin 892’ye yükseldi. Bu araçların pazar payı yüzde 18,9 olarak hesaplandı.

Benzinli ve dizel araçlarda düşüş devam etti

Ocak-nisan döneminde benzinli otomobil satışları yüzde 17,9 azalırken, dizel otomobil satışlarında yüzde 32,7’lik gerileme yaşandı. Otogazlı araç satışları da yüzde 27,5 düştü. Buna karşılık hibrit otomobil satışları yüzde 6,2, elektrikli otomobil satışları ise yüzde 27,5 arttı.

Uzmanlar, dizel araç satışlarındaki düşüşte küresel otomotiv üreticilerinin dizel modelleri üretimden kaldırmasının etkili olduğunu belirtiyor.

Elektrikli araçların payı yükseldi

Geçen yılın ocak-nisan döneminde yüzde 48,4 olan benzinli otomobillerin pazar payı bu yıl yüzde 42,2’ye indi. Dizel araçların payı yüzde 8,4’ten yüzde 6’ya gerilerken, otogazlı otomobillerin payı yüzde 0,5 seviyesinde kaldı.

Elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 13,9’dan yüzde 18,9’a yükselirken, hibrit otomobillerin payı da yüzde 28,8’den yüzde 32,5’e çıktı.

Nisan ayında ise 16 bin 472 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Elektrikli araçların aylık pazar payı yüzde 20,5 oldu. Aynı ayda 24 bin 849 hibrit otomobil satılırken, hibrit modellerin payı yüzde 31 olarak kaydedildi.