Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar! Togg, Tesla, BMW ve Mercedes 2024 satış rakamları

Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024'te önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 238 bin 509 adede ulaşırken, bu alanda tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.

Geçen yıl tam elektrikli otomobil satışı yüzde 51,7 artışla 99 bin 489 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8'den yüzde 10,1'e, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 11,1'den 18,8'e yükseldi.

"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 29,5'inin içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

Togg T10X 2024'te kaç adet sattı? Togg'un pazar payı

Togg, 2024'ü elektrikli otomobil pazarında lider olarak tamamladı.

Togg, yılın tamamında 30 bin 93 adetlik satışla en yakın rakibine 18 bin 559 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 30 olarak kayıtlara geçti. Böylece yaklaşık satılan her 3 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu yer aldı.

Türkiye'de 2024'te en çok satan elektrikli otomobiller

Elektrikli otomobil satışlarına marka bazlı bakıldığında ocak-aralık döneminde Togg'u 11 bin 534 adetle Tesla ve 10 bin 173 adetle BMW takip etti.

Mercedes-Benz 5 bin 164 adetle dördüncü ve 4 bin 708 adetle KG Mobility (Ssangyong) beşinci olarak sıralandı.

Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW X1 ve MINI countryman şeklinde gerçekleşti.