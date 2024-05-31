Türkiye'de en çok satılan Çin otomotiv markaları Chery ve MG

Türkiye otomotiv pazarında Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Maxus, Hongqi, DFSK, BYD ve NETA ile 10 Çin menşeli marka bulunuyor. Bu listeye yakın zamanda SWM ve Jaecoo markalarının da eklenmesiyle Çin menşeli marka sayısının 12'ye yükselmesi bekleniyor.

DFSK ve Chery içten yanmalı motora sahip otomobilleri Türkiye pazarında satışa sunarken, MG hem elektrikli hem içten yanmalı, diğer markalar da elektrikli modelleriyle boy gösteriyor. Lüks segment otomobil satan Voyah ise ODMD'de listelenmiyor. Ayrıca DFSK ve Maxus markaları hafif ticari araç satışı da yapıyor.

Otomotiv pazarımızda Çin markalarının payı

Çin otomotiv firmalarının Türkiye'deki toplam satışları (otomobil ve hafif ticari) yılın ilk 4 ayında 29 bin 539'a, otomotiv pazarından aldıkları pay da yüzde 7,95'e ulaştı. Çin markaları arasında DFSK ve Maxus'un ticari araç satışı da bulunuyor. Bu iki markanın hafif ticari satışları hariç tutularak sadece otomobil özelinde bakıldığında Çin markalarının satış sayısı 29 bin 241'e, pazar payı ise yüzde 9,91'e yükselmiş durumda.

Türkiye satışlarında lider: Chery

Çin otomotiv firmalarının Türkiye'de ocak-nisan dönemindeki satış sayılarına bakıldığında, Chery 20 bin 782 satışla ilk sırada yer aldı. 7 bin 185 satış sayısına ulaşan MG ikinci, 862 satış yapan BYD de üçüncü oldu. DFSK, otomobil ve hafif ticari olmak üzere 260 satışla dördüncü, Maxus 168 satışla beşinci sırada konumlandı.

"Türkiye, Avrupa'ya açılan bir kapı"

"Türkiye'yi Avrupa'ya açılan bir kapı" olarak gördüklerini dile getiren Çin markalarının, Türkiye'de üretim yapıp yapmayacağı ise merak konusu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Chery ve BYD'nin Türkiye'de yatırım yapmayı değerlendirdiğini ve ileri düzeyde görüşmeler yapıldığını söylemişti. Aynı zamanda Chery Grubu Başkanı Yin Tongyue da Çin'deki açıklamasında, Türkiye'ye yatırım konusunun hala masada olduğunu ifade etmişti.

ODMD'nin 2024 genel satış verileri

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-nisan döneminde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 371 bin 438'e yükseldi. Otomobil satış sayısı söz konusu dönemde yüzde 16,62 artışla 294 bin 837, hafif ticari araç satış sayısı ise yüzde 5,2 azalışla 76 bin 601 oldu.