Türkiye’de en fazla SUV otomobiller tercih edildi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları, yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955’e yükseldi. Türkiye otomobil pazarında ocak-haziran döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 54,8 pay ve 253 bin 667 satışla SUV gövde tipli otomobiller oldu.

İkinci sıra sedan araçların Böylece otomobil pazarında satılan her iki araçtan biri SUV olarak kayıtlara geçti. SUV otomobilleri, yüzde 26,6 pay ve 123 bin 243 satış ile sedan, yüzde 17,4 pay ve 80 bin 760 satışla da hatchback otomobiller takip etti.

Diğer satışlar ise “MPV, CDV, spor ve station wagon” gövde tiplerinden oluştu. Ocak 2022’de sedandan zirveyi alan SUV otomobiller, giderek artan ilgi ve müşteri talebi doğrultusunda en çok tercih edilen gövde tipi olmaya devam etti.