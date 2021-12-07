Türkiye’de hibrit ve elektrikli otomobil satışlarında artış sürüyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 675 bin 107 seviyesinde kaydedildi.

Otomobil satışları ise yüzde 2,1 azalarak 518 bin 294 oldu. Hafif ticari araç satışları da yüzde 12,7 artarak 156 bin 813'e ulaştı. Türkiye otomobil pazarında, ocak-kasım döneminde benzinli otomobiller 342 bin 438 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. Dizel otomobil satışları ise 104 bin 217 ile ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları bu dönemde 45 bin 190'a ulaşırken, oto gazlı otomobil satışları 24 bin 34 ve elektrikli otomobil satışı da 2 bin 415 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın kasım sonu itibarıyla 272 bin 31 benzinli, 214 bin 72 dizel, 22 bin 344 oto gazlı, 20 bin 373 hibrit ve 568 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı.

Hibritte satışlar yüzde 121, elektriklide yüzde 325 arttı

Benzinli otomobil satışları kasım sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 7,6 artarken, dizel otomobil satışları yüzde 51,3 geriledi. Hibrit otomobil satışları yüzde 121,8 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 325,2 artış gösterdi.

Kasım sonu itibarıyla elektrikli ve hibrit otomobil satışları, geçen yılın toplam satışlarının üzerinde gerçekleşti. Geçen yılın sonunda elektrikli otomobil satışları 844, hibrit motorlu otomobiller satışı da 22 bin 272 seviyesindeydi.

Hibrit ve elektrikli otomobillerin satışlardaki payı arttı

Geçen yılın ocak-kasım döneminde yüzde 40,4 olan dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay, 2021'in aynı döneminde yüzde 20,1'e geriledi.

Söz konusu dönemde benzinli otomobillerin payı yüzde 51,4'ten yüzde 66,1'e ve oto gazlı otomobillerin payı da yüzde 4,2'den yüzde 4,6'ya yükseldi.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,1'den yüzde 0,5'e ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 3,8'den yüzde 8,7'ye çıktı.

Ocak-kasım dönemi verileri, satışlardaki artış trendinin sürmesine karşın dünyada da henüz yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna işaret etti.