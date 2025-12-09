Türkiye'de yolların yeni hakimi: Motosiklet sayısında dikkat çeken artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Taşıt-Kilometre İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, yıl boyunca trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları toplam 382 milyar 870 milyon kilometre yol yaptı. Toplam taşıt-km'nin yüzde 57’si otomobiller, yüzde 19,2’si kamyonetler, yüzde 8,7’si motosikletler, yüzde 5,7’si çekiciler, yüzde 3,8’i kamyonlar, yüzde 3,3’ü minibüsler, yüzde 1,9’u otobüsler ve yüzde 0,5’i özel amaçlı taşıtlar tarafından katedildi.

Motosiklet kullanımında büyük artış

Verilere göre, Türkiye’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 2024’te bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,3 arttı. Toplam taşıt-km ise yıllık bazda yüzde 10 yükseldi. Taşıt sayısındaki artış motosikletlerde yüzde 23,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 9,3, otomobillerde yüzde 6,6, çekicilerde yüzde 6,3, kamyonetlerde yüzde 4,8, minibüslerde yüzde 4, kamyonlarda yüzde 3,2 ve otobüslerde yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Öte yandan taşıt-km, motosikletlerde yüzde 59,9, otomobillerde yüzde 9,1, kamyonetlerde yüzde 5,2, çekicilerde yüzde 4,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 2,7, minibüslerde yüzde 1,8 artarken; kamyonlarda yüzde 5,1, otobüslerde ise yüzde 0,6 azaldı.

TÜİK, taşıtların yıllık ortalama kullanımlarını da açıkladı. Buna göre 2024’te çekiciler yılda ortalama 66 bin 893 km, otobüsler 35 bin 150 km, minibüsler 24 bin 917 km, kamyonlar 21 bin 887 km, özel amaçlı araçlar 18 bin km, kamyonetler 15 bin 965 km, otomobiller 13 bin 859 km ve motosikletler 5 bin 896 km yol yaptı.

Dizel otomobiller daha çok tercih edildi

Otomobillerin toplam yolculuk mesafesi yakıt türlerine göre değerlendirildiğinde; yüzde 39,4’ünün dizel, yüzde 28,5’inin LPG’li, yüzde 27,9’unun benzinli, yüzde 3,1’inin hibrit ve yüzde 1’inin elektrikli araçlar tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Taşıtların yaş gruplarına göre dağılımında ise en büyük pay yüzde 20,5 ile 5-9 yaş grubu araçların oldu. Bu grubu yüzde 19,2 ile 10-14 yaş, yüzde 15,6 ile 2-4 yaş,yüzde 15 ile 0-1 yaş, yüzde 11,9 ile 15-19 yaş, yüzde 11,7 ile 25 yaş ve üzeri, yüzde 6,3 ile 20-24 yaş grupları izledi. Otomobiller özelinde en fazla mesafe yine yüzde 22,5 ile 5-9 yaş otomobiller tarafından katedildi.