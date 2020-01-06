Türkiye’deki Tesla tutkunlarına yeni umut!

06 Ocak 2020

AYSEL YÜCEL

İSTANBUL - ABD’den ithal edilen araçlara getirilen yüzde %120 ek vergi nedeniyle siparişleri duran Tesla’nın yeniden Türkiye’ye gelmesi için umut doğdu. Berlin’de fabrika kurma hazırlığında olan ABD’li marka, ‘menşe’ engelini aşmak için Türkiye’ye araçları bu ülkeden getirebilir.

Daha önce yöneticisi olduğu şirkette Tesla’nın ithalatlarını yapan Minoto CEO’su Ferhat Albayrak, “Tesla’nın Çin üretimi başladı. Ancak Avrupa’da Çin’de üretilen araçlarda adaptör, supercharger ve sim kart problemi yaşanır. Tesla’nın Berlin fabrikası devreye girdiğinde ise menşe probleminin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Çin fabrikası 8 ayda topraktan üretime geçmişti. Berlin fabrikası da 12 ayda üretime geçebilir. Ve o zaman Tesla, Türkiye’deki talebi Berlin’den karşılayarak ek vergi engelini aşabilir” diye konuştu.

%120 ek vergi siparişleri ve Zorlu yatırımını durdurmuştu

Türkiye, ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek vergi koymasının ardından misilleme yaparak 21 Haziran 2018’de 22 ürüne ek vergi koymuştu. Otomobile de yüzde 60 ek vergi gelmişti. Ağustos 2018’de ise bu oran yüzde 120’ye çıkarılmıştı. Rahip Brunson’un tutuklanması sonrası yaşanan bu kriz, nedeniyle Tesla’da da yeni siparişler durmuş, verilmiş siparişler ise gümrükten çekilmeden geri yollanmıştı. Çünkü Türkiye’de 135 bin eurodan satılabilen Tesla’nın fiyatı ek vergiler nedeniyle 217 bin euroya çıkmıştı. Tesla ek vergiler nedeniyle Zorlu Center’daki ofis açma planını da askıya almıştı.

Berlin fabrikasında yıllık 500 bin araç üretecek

Tesla’nın ABD’de iki Gigafactory tesisi bulunurken, ABD dışındaki ilk fabrikasını geçen yıl Çin'de kurmaya karar vermişti. Avrupa’daki ilk fabrikasını ise Berlin’de açacak olan Tesla, 2021’de üretime başlamayı planlıyor. 4 milyar euro yatırım yapılması planlanan fabrikada yıllık 500 bin araç üretilmesi planlanıyor. Söz konusu tesisin 10 bin kişiyi istihdam etmesi bekleniyor.