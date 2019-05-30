30 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Vali Yakup Canbolat’a, Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, Oyak Renault Direktörler Komitesi de eşlik etti. Oyak Renault’nun 50 yıl önce 381 kişi ile Türkiye’de otomobil üretimi yapmak üzere çıktığı yolda bugün 7 bin kişiyi aşkın büyük bir aileye dönüştüğüne dikkat çeken Aoun, şunları söyledi: “Faaliyetlerimize başladığımız ilk günden bugüne, Renault 12’den Megane Sedan’a kadar Türkiye’nin en sevilen otomobillerini ürettik. Dünyanın en çok satan otomobillerinden biri olan Clio fabrikamızda üretilip dünyaya açıldı. Bu yıldan itibaren de yeni Clio’nun üretimine başladık. Bugüne kadar 6 milyondan fazla araç, 6 milyondan fazla da motor ürettik. Bugün dakikada bir araç üretmeyi başaran Türkiye’nin en verimli otomobil fabrikalarından biriyiz.”