Türkiye’nin ilk 1.000 ihracatçısı arasında yerini aldı

21 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin en büyük fren üreticisi ve dünyanın fren üretiminde öncü firmalarından Chassis Brakes International, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2018” araştırmasında bir önceki yıla göre 129 basamak yükselerek 303’üncü sırada, sektör sıralamasında da 40’ıncı sırada yer aldı.

Chassis Brakes International Türkiye Genel Müdürü Ahmet Yağcı, yaptıkları sonuç odaklı çalışmaların meyvelerini toplamaya devam ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2018 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer aldıklarını belirten Yağcı, “Son olarak ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2018’ araştırmasında da yerimizi aldık. 2017 yılı araştırmasında 432. sıradaydık. 2018 yılı sonuçlarına göre 129 basamak birden yükselerek 303. sıraya yerleştik” dedi.

Sürdürülebilir büyüme anlayışı

Son yıllarda hızlı bir büyüme ivmesi yakaladıklarına dikkat çeken Yağcı, “Sürdürülebilir büyüme anlayışıyla, sürekli kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Yenilikçi ve verimlilik esaslı ürün geliştirme amacındayız. Müşteri beklentilerine en etkin ve hızlı şekilde yanıt verebilmek adına çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmaların güzel sonuçlarını görmek bizler için gerçekten memnuniyet verici” diye konuştu.

Takım çalışmasına büyük önem verdiklerini dile getiren Yağcı, elde ettikleri başarılarda tüm çalışanların emeği olduğunu ve kendilerine ayrı ayrı teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.