Türkiye’nin ilk elektrikli hafif ticari aracı E-Transit banttan indi

AYSEL YÜCEL

Ford Otosan, Ford’un Avrupa’daki ilk elektrikli hafif ticari aracı Ford E-Transit’i, Kocaeli fabrikalarında hattan indirdi. E-Transit batarya montajı dahil Türkiye’de üretilen ilk tam elektrikli ticari araç olma özelliğini taşıyor. Avrupa’nın en güçlü elektrikli ticari aracı unvanı da E-Transit’in olacak.

E-Transit, Ford Otosan’ın geçen yıl açıkladığı 2 milyar Euro’luk elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projesinin önemli bir ayağını oluşturuyor. Ford E-Transit, güçlü batarya kapasitesi ile ortalama filo kullanıcılarının günlük olarak sürdüklerinden 3 kat daha fazla mesafe kaydedebiliyor. Van, çift kabin van ve kamyonet gibi üç farklı gövde seçeneğiyle sunulacak E-Transit hem AC hem de DC hızlı şarj özelliğine sahip. Böylece AC şarj ile yaklaşık 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabilirken 115 kW DC Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.





Ford Kocaeli fabrikalarında gerçekleştirilen törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım Koç, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt ile Ford Otosan çalışanları katıldı.

Kocaeli üretim üssü olacak

Törenin açılış konuşmasını yapan Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, “ Bugün çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Fort Otosan Türk sanayisinin dönüştürücü gücüdür. Hızla değişen dünyada esnekliğimiz, kalitemiz ve verimliliğimizle öne çıkıyoruz. Başarılarımızı daha ileriyle taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Üretim yetkinliğimizi uluslararası alana taşıyarak yolumuza devam ediyoruz. Tam elektrikli modellerimize yaptığımız yatırımlarla yatırım gücümüzü artırıyoruz. Kocaeli’de Ford’un elektrikli araç üretim üssü haline geleceğiz. Bu süreçte bizlere desteğini esirgemeyen devletimize teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve sektörümüz için bu büyük adımın en büyük teşekkürü ise değerli çalışanlarımızadır” ifadelerini kullandı.

Bu gurur Türkiye'nin

Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, “Türk Otomotiv sanayisinde Ford Otosan yine önemli bir adım attı. Yaklaşık 100 yıl önce başlayan bu yolculukta çok önemli bir noktadayız. Bu fabrika elektriğinin yüzde 100'ünü kendisi karşılayabiliyor. Bu fabrikada yine Avrupa’nın ilk E-Transit aracını üreteceğiz. Bu aracın Türk mühendislerin ve işçilerin tarafından üretilecek olması büyük bir gururdur. İlk günden bugüne sanayileşmeyi ön planda tuttuk. Teknolojik altyapımızı kurarken devletimizin ve işçilerimizin gücü ile büyüdüğümüzü hiçbir zaman unutmadık. Ortaklarımız her zaman Türkiye’nin geleceğine inandılar. Firmamız 6.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Geldiğimiz noktadan bugünlere baktığımızda heyecanımız hep yüksek. Ford Otosan olarak Ford Avrupa’nın Romanya Fabrikasın bünyemize katarak uluslararası hale geldik. Bu yatırımlar yine Türk mühendislerinin, işçilerinin, yan sanayinin başarısıdır. Küresel üretim ağının en vazgeçilmezleri haline geldik. Geçmişten bugüne attığımız adımlara baktığımızda doğru adımlar attığımızı görüyoruz. Transit bizim için çok özel bir araçtır. Günümüzde ticari aracın kod adı haline geldi. Ford Avrupa’nın en uzun ömürlü aracı olan transitin bizim insanımız tarafından üretilmesi büyük bir gurur kaynağıdır. Transit aracımızı E-Transit haline getirerek büyük bir adım atıyoruz. Bu gurur tüm Türkiye’nindir” ifadelerini kullandı.

Ford Otosan, otomotivde dönüşümün öncüsü oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Ford Otosan’ın, otomotiv sanayisinin dönüşümündeki liderliğini elektrikli araç üretim sürecine taşıdığına dikkat çekti. Varank, “Daha önce Gölcük Fabrikasında Plug-in Hybrid (PHEV) üretimi için yeni bir seri üretim hattı açan Ford Otosan, burada üretilen Türkiye’nin segmentinde ilk PHEV ticari araçlarıyla uluslararası ödüller elde etmişti. Geçen yıl mart ayında açıklanan, elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerine yönelik 10 yıl etki süresine sahip, 2 milyar Euro tutarındaki yatırım planının önemli adımlarından biri ise, E-Transit’in üretimiyle hayata geçiyor. Batarya montajı dahil Türkiye’de üretilen ilk tam elektrikli ticari aracın üretim sorumluluğu ile, Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları da Türkiye’nin ilk elektrikli araç entegre üretim tesisi konumuna ulaştı. Elektrik enerjisinin tamamını yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde eden Gölcük fabrikasında üretilen Avrupa’nın en güçlü tam elektrikli ticari aracı E-Transit, bu anlamda Ford Otosan’ın elektrifikasyon yolculuğunda önemli bir kilometre taşı. Kocaeli Türk sanayinin yüz akı şehirlerinden bir tanesi. Bugün Ford Otosan Kocaeli Fabrikasında Türk Otomotiv sanayii için önemli bir güne şahitlik ediyoruz. Yüzde 100 elektrikli ticari araç yatırımı ile Ford Otosan’ın üretim kapasitesi 455 binden 650 bine çıkıyor. Böylelikle Ford Otosan Avrupa’nın ticari araç üretim üssü unvanını taçlandırmış olacak. İhraç edilecek bu araçlar ihracat şampiyonu unvanını da perçinleyecek” dedi.