Türkiye'nin otomobil pazarında tarihi eşik aşıldı

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil pazarında elektrikli ve hibrit araçların yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Yılın ocak-temmuz döneminde elektrikli ve hibrit otomobil satışları toplam 259 bin 970 adede ulaşırken, bu araçların toplam pazardaki payı yüzde 51,7 oldu. Böylece Türkiye'de satılan otomobillerin yarısından fazlasını elektrikli ve hibrit modeller oluşturdu.

Aynı dönemde toplam otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,14 azalarak 502 bin 712'ye gerilerken, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,05 düşüşle 136 bin 253 olarak kaydedildi.

Benzinli araçlar geriledi, hibrit satışları arttı

Ocak-temmuz döneminde 208 bin 46 benzinli, 165 bin 924 hibrit, 30 bin 790 dizel ve 3 bin 906 otogazlı otomobil satıldı. Tam elektrikli otomobil satışları ise 93 bin 403 olarak gerçekleşti.

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği "uzatılmış menzil" teknolojisine sahip modeller de elektrikli sınıfında değerlendirildiğinde, elektrikli otomobil satışları 94 bin 46 adede ulaştı. Bu araçların pazar payı ise yüzde 18,7 olarak hesaplandı.

Yılın ilk yedi ayında benzinli otomobil satışları yüzde 19,8, dizel otomobil satışları yüzde 32 ve elektrikli otomobil satışları yüzde 9 gerilerken, hibrit otomobil satışları yüzde 3,5, otogazlı otomobil satışları ise yüzde 4,1 arttı.

Dizel otomobiller gerilemeye devam ediyor

Uzmanlar, dizel otomobil satışlarındaki düşüşün temel nedeninin küresel otomobil üreticilerinin dizel motorlu araç üretimini kademeli olarak sonlandırması ve pazara yeni dizel modeller sunulmaması olduğunu belirtiyor.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 45,3 olan benzinli otomobillerin pazar payı bu yıl yüzde 41,4'e gerilerken, dizel otomobillerin payı yüzde 7,9'dan yüzde 6,1'e düştü. Otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 0,7'den yüzde 0,8'e yükseldi.

Aynı dönemde elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 18,1'den yüzde 18,7'ye, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 28'den yüzde 33'e çıktı.

Temmuzda elektrikli satışları geriledi

Temmuz ayında 12 bin 715 adet tam elektrikli otomobil satıldı. Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,1'lik düşüşe işaret etti. Elektrikli otomobillerin temmuz ayındaki pazar payı yüzde 20,4 olarak gerçekleşti.

Aynı ayda hibrit otomobil satışları 20 bin 120 adede ulaşırken, hibrit modellerin pazar payı yüzde 32,2 olarak kaydedildi. Böylece temmuz ayında da elektrikli ve hibrit araçlar toplam otomobil satışlarında önemli ağırlığını korudu.