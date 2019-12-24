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Türkiye'nin Otomobili'nden bir kare daha: Bu kez aynalar...

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye’nin Otomobili"nin aynalarının yer aldığı fotoğraf paylaşıldı.

Türkiye'nin Otomobili'nden bir kare daha: Bu kez aynalar...
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye’nin Otomobili"nin aynalarının da yer aldığı ilk fotoğraf yayınlandı.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye’nin Otomobili"nde (@TOGG2022) yayımlanan fotoğrafta karanlık bir ortamda otomobilin aynalarının görüntüsünü paylaştı.

Yerli otomobil

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