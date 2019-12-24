Türkiye'nin Otomobili'nden bir kare daha: Bu kez aynalar...
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye’nin Otomobili"nin aynalarının yer aldığı fotoğraf paylaşıldı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye’nin Otomobili"nin aynalarının da yer aldığı ilk fotoğraf yayınlandı.
Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye’nin Otomobili"nde (@TOGG2022) yayımlanan fotoğrafta karanlık bir ortamda otomobilin aynalarının görüntüsünü paylaştı.
#YeniliğeYolculuk devam ediyor...— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 24, 2019
Geri sayımda son 3 gün!#AynalarYerliYerinde #TürkiyeninOtomobili #TOGG https://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/c3If1GJE4E