Türkiye'nin Otomobili'nden yeni görüntüler
TOGG'un Twitter hesabından Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni detaylar veren görüntüler arka arkaya paylaşıldı. İlk olarak 14:30'da bir görüntü paylaşırlırken 14:53'te yerli otomobilin iç dizaynını gösteren bir paylaşımda daha bulunuldu. Yerli otomobilden 19:23'te de görüntü paylaşılacak.
Saat 14:30'da Türkiye'nin Otomobili'yle ilgili bir görsel paylaşımı daha yapıldı. 14.53'te yapılan yeni paylaşımda ilk kez kabin görüntülerine yer verildi.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Sizi dinledik, 14.53'te geldik. #TürkiyeninOtomobili dünyaya açılacak, #GönülleriFethedecek
Saat 19.23'te yine buluşalım. #YeniliğeYolculuk #TOGG
Sizi dinledik, 14.53’te geldik. #TürkiyeninOtomobili dünyaya açılacak, #GönülleriFethedecek— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 26, 2019
Saat 19.23’te yine buluşalım.#YeniliğeYolculuk#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/AJbovE8Mmg
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından araca dair yeni detaylar veren bir video paylaşıldı.
TOGG'un Twitter hesabından "Türkiye’nin Otomobili"nin ön cam, tavan çıtası, A sütunları, aynaları ve ızgara kısmında İstanbul'un sembollerinden "lale" figürünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanmıştı.
Tam şarj #YeniliğeYolculuk#DoğuştanElektrikli#SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık #TürkiyeninOtomobili#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/n6iMZUSpOg— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 26, 2019
Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili'nin yürüyen ilk ön gösterimi, 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek.Tanıtımı yapılacak yüzde 100 elektrikli C-SUV modelin dışında, daha sonra üretilmesi planlanan sedan modele ilişkin de detayların paylaşılması bekleniyor.