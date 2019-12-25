Türkiye'nin Otomobili'nden yeni kare: Lale detayı...
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından araca dair yeni detaylar veren bir fotoğraf paylaşıldı. Yerli otomobilin bugün paylaşılan görselde ön panjurun üzerindeki 'lale' detayı dikkat çekti.
Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor.
Tasarımda lale detayı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından araca dair yeni detaylar veren bir fotoğraf paylaşıldı. Bu kez fotoğrafta aracın ön bölümü paylaşılırken tasarımdaki lale detayı dikkat çekti.
Paylaşımda ayrıca, #DoğumYeriİstanbul, #YeniliğeYolculuk ve #TOGG etiketlerine yer verildi.
#TürkiyeninOtomobili derken çok ciddiydik!— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 25, 2019
İlhamı sensin…#DoğumYeriİstanbul#YeniliğeYolculuk#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/dLoMQP1vXF