TÜVTÜRK araç muayenesi süreleri uzatıldı

12 Ağustos 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı COVID-19 önlemleri kapsamında TÜVTÜRK araç muayenesi sürelerinin uzatıldığını açıkladı. 17 Ağustos'ta sona erecek olan araç muayene süreci 45 gün ertelendi.

Koronavirüs salgını sürecinde TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında yaşanabilecek yığılmaları önlemek isteyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 17 Ağustos'ta sona erecek sürecin 30 Eylül'e kadar devam edeceğini duyurdu.

Daha önce 3 Nisan tarihinde ertelenen araç muayenesi bu kez 45 gün ertelendi.

Nisan ayında yayınlanan Resmi Gazete’de “Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.” şeklinde bir açıklama yer almıştı.

İşlemlerini tamamlamayan araç sahiplerinin belirlenen süre içerisinde araç muayenesini tamamlamaları gerekiyor.

Bu dönemde 420 bin aracın muayene edilmesi bekleniyor.