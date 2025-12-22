Uber ve Lyft, sürücüsüz taksi için düğmeye bastı

Uber Technologies ve Lyft Inc., Çin merkezli teknoloji şirketi Baidu ile iş birliği yaparak İngiltere'de sürücüsüz taksi denemeleri için hazırlıklara başladı.

Uber, Baidu'nun Apollo Go RT6 robotaksilerini kullanarak Londra'da 2026'nın ilk yarısında bir pilot program başlatmayı, yıl sonuna kadar ise ticari hizmete geçmeyi planladığını duyurdu. Lyft ise gelecek yıl aynı araçlarla İngiltere'de testler yapmayı hedefliyor. Lyft CEO'su David Risher, X platformundaki paylaşımında bu denemelerin düzenleyici onaylara bağlı olduğunu kaydetti.

Birçok ülkede denemeler sürüyor

Küresel ölçekte robotaksi uygulamaları hız kazanırken, Baidu ve WeRide gibi Çinli şirketlerin yanı sıra Waymo da bu alanda öne çıkan oyuncular arasında yer alıyor. Uber ile WeRide, Abu Dabi'de sürücüsüz operasyonlara başlamış durumda ve Orta Doğu'da yeni genişleme planları üzerinde çalışıyor. Baidu'nun ise Abu Dabi, Dubai ve İsviçre'de deneme faaliyetleri yürüttüğü belirtiliyor.

Waymo, bu ay Londra'da test sürüşlerine başlarken, Uber'in 2020 yılında kendi sürücüsüz araç geliştirme çalışmalarını sonlandırarak farklı robotaksi şirketleriyle ortaklık modeline yöneldiği hatırlatıldı. Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, Bloomberg Television'a verdiği röportajda şirketin gelecek yılın sonuna kadar 10'dan fazla pazarda sürücüsüz ulaşım hizmeti sunmayı hedeflediğini ifade etti.