UBS'ten Tesla için 'sat' tavsiyesi: Teslimat tahmini düşürüldü

UBS'te görev yapan analist Joseph Spak, Tesla hisseleri için "sat" tavsiyesini sürdürdü ve hedef fiyatını 247 dolar seviyesinde bıraktı. Spak, 2025'in dördüncü çeyreğine ilişkin teslimat beklentisini aşağı yönlü revize ederek tahminini 429 bin adetten 415 bin adede indirdi.

Güncellenen bu öngörü, Visible Alpha tarafından derlenen 435 bin adetlik piyasa konsensüsünün yaklaşık yüzde 5 altında kaldı. Buna karşılık UBS tahmininin, 405 bin ile 415 bin adet aralığında yoğunlaşan alım tarafı beklentileriyle uyumlu olduğu ifade edildi.

Hisse fiyatında dalgalanmaya yol açabilir

Spak, Tesla hisselerinin genellikle teslimat verilerine hassas tepki verdiğini belirterek, sonuçların yatırımcı beklentileriyle örtüşse dahi rakamların beklentilerin üzerinde ya da altında kalmasının hisse fiyatında dalgalanmaya yol açabildiğine dikkat çekti.

Öte yandan Tesla'nın 2025 yılı dördüncü çeyreğine ait teslimat rakamlarını 2 Ocak'ta açıklamasının beklendiği kaydedildi.