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Üç ayda 4,1 milyon elektrikli yollara çıktı

Dünyada yılın ilk üç ayın­da elektrikli araç satışla­rı geçen yılın aynı dönemine gö­re yüzde 29 artışla 4,1 milyon olurken, satışların yüzde 58,5’i Çin’de gerçekleşti.

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Üç ayda 4,1 milyon elektrikli yollara çıktı
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İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion verilerine göre, küresel elektrikli araç satışları martta 1,7 milyona ulaştı. Satışlar mart­ta yıllık bazda yüzde 29, aylık bazda yüzde 40 artış gösterdi. Yı­lın ilk çeyreğinde ise dünyada­ki toplam elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 4,1 milyon oldu. Bu dönemdeki satışların 2,4 mil­yonu Çin’de, 900 bini Avrupa’da, 500 bini Kuzey Amerika’da ve 300 bini de dünyanın diğer böl­gelerinde kayıtlara geçti.

Tesla fiyatları katlanabilir

Çin’de satışlar ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 36 arttı. Sa­dece martta Çin’de bir milyona yakın elektrikli araç satıldı. Bu alanda Çin ve ABD arasında kü­çük miktarda ikili ticaret olma­sı nedeniyle, Çin ve ABD arasın­daki tarife geriliminin elektrikli araçlarda kısıtlı bir etkisi olaca­ğı öngörülüyor. Ancak, Tesla’nın Model S ve Model X araçları dü­şük hacimlerde de olsa Çin’den ABD’ye ihraç ediliyor ve mev­cut tarifeler nedeniyle bu Tes­la araçların fiyatlarının nere­deyse ikiye katlanacağı tahmin ediliyor. Elektrikli araç satışla­rı ABD, Kanada ve Meksika’da söz konusu dönemde yüzde 16 artış gösterdi. ABD Başkanı Do­nald Trump’ın şubatta Meksika ve Kanada’ya karşı ve sonrasın­da martta ABD’de üretilmeyen tüm otomobillere yönelik açık­ladığı yüzde 25 tarifelerin fiyat­ları yükseltmesi beklenirken, ta­rifelerin ABD’li tüketiciler için fiyatları yükselteceği öngörülü­yor. Özellikle Güney Kore ve Ja­ponya’daki otomobil üreticile­rinin yanı sıra Meksika’da faa­liyet gösteren ve ABD pazarına önemli miktarda uygun fiyatlı model ihraç eden ABD’li otomo­bil üreticileri için sektör görünü­münün büyük ölçüde değişmesi bekleniyor. ABD’de 2024’te sa­tılan elektrikli araçların yüzde 60’ı ülke içinde üretilen araçlar­dan oluşurken, kalan kısmının çoğunluğu Japonya, Güney Kore ve Meksika’da üretildi.

İngiltere'de aylık satış rekoru

Avrupa’da elektrikli araç paza­rı yılın ilk çeyreğinde yüzde 27 büyürken, birçok ülkedeki sa­tışlarda güçlü artışlar görüldü. Almanya’da bataryalı elektrikli araç satışları yüzde 37, İtalya’da yüzde 64, İngiltere’de yüzde 42 arttı. İngiltere’de martta 100 bi­nin üzerinde elektrikli araç­la aylık satış rekoru kırıldı. Öte yandan, Fransa’da ise elektrikli araçlara yönelik teşviklerin azal­tılmasıyla satışlar ilk çeyrek­te yıllık bazda yüzde 18 geriledi. Rho Motion Veri Müdürü Char­les Lester, verilere ilişkin değer­lendirmesinde, dünyada yılın ilk çeyreğinin çalkantılı geçmesine rağmen küresel elektrikli araç pazarında güçlü bir büyüme ya­şandığını belirtti. İngiltere gibi bazı ülkelerde sürücülerin gide­rek daha fazla elektrikli araçlara yönelmeye devam ettiğini ve sa­tış rekorları görüldüğünü kayde­den Lester, “Öte yandan, Kuzey Amerika için tahminler, mevcut Beyaz Saray yönetiminin poli­tika duyurularının hızına ye­tişmekte zorlanıyor. Elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon­lardaki azalmalar ve ağır tarife­lerin sektör üzerinde soğutucu bir etkisi olacağı kesin” ifadele­rini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ