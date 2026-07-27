Üç büyük markadaki kayıp 10 bin adedi aştı

Türkiye otomobil pazarın­da yılın ilk yarısında yaşa­nan yüzde 9,79’luk daral­ma, uzun süredir genel pazardan daha dirençli bir görünüm sergile­yen premium ve lüks markalara da yansıdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) veri­lerine göre, Ocak-Haziran 2026’da premium markaların toplam satışı yüzde 9,63 azalarak 59 bin 91 ade­de geriledi. BMW, Audi ve Merce­des-Benz’deki toplam kayıp 10 bin adedi geçti. Buna karşılık Volvo, Je­ep ve MINI, daralan pazarda satış­larını artırarak rakiplerinden pozi­tif ayrıştı. Lüks tüketim tamamen geri çekilmedi fakat koşulsuz bü­yüme dönemi sona erdi. Daralma­nın haziran ayında da devam etme­si, pazardaki yavaşlamanın geçici bir aylık hareketten çok daha geniş bir eğilime dönüştü­ğünü gösterdi.

Premium küçülme otomobille paralel

Haziranda otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık bazda yüzde 11,44 azalarak 105 bin 41 adette kaldı. Aynı ay otomo­bil satışları yüzde 10,35 düşüşle 83 bin 978 adede, hafif ticari araç sa­tışları ise yüzde 15,53 azalışla 21 bin 63 adede indi. Buna karşın ha­ziran satışlarının son beş yıllık ha­ziran ortalamasının yüzde 5,6, son 10 yıllık ortalamanın ise yüzde 25,4 üzerinde bulunması dikkat çekti. Pazar çöküş yaşamdı fakat, son üç yılda oluşan olağanüstü yüksek ba­zın ardından normalleşme ve mar­ka bazında sert bir fren döneminin geldiğini gösterdi. Premium, lüks ve üst sınıfta konumlanan 23 mar­kayı kapsayan tabloda, toplam sa­tışların 2025 yılının ilk yarısında­ki 65 bin 391 adetten 2026’nın aynı döneminde 59 bin 91 adede düştü. Böylece söz konusu marka grubun­da satışlar toplamda 6 bin 300 adet gerileme kaydetti. Bu oran, otomo­bil pazarındaki yüzde 9,79’luk da­ralmaya neredeyse paralel. Dolayı­sıyla premium ve lüks markaların bu dönemde genel pazardan bütü­nüyle ayrışamadı. Geçmiş dönem­lerde kur artışları ve yüksek enf­lasyon karşısında otomobili değer koruma aracı olarak gören üst ge­lir grubunun talebi, lüks markala­rı kitlesel pazara kıyasla daha da­yanıklı kılıyordu. Ancak 2026’nın ilk yarısında finansman koşulları­nın sıkılığı, araç fiyatlarının ulaş­tığı seviye ve tüketicinin satın alma kararını ertelemesi, bu alanda da etkisini gösterdi.

Pazar payı geçen yıla göre korundu

Tablodaki markaların top­lam otomobil pazarı içindeki payı 2025’in ilk yarısında yaklaşık yüz­de 13,4 seviyesindeyken, 2026’nın aynı döneminde yine yüzde 13,4 ci­varında kaldı. Bu sonuç, premium ve lüks grubun adet kaybetmesine rağmen pazar payını genel olarak koruduğunu gösterdi.

Daralmanın merkezinde BMW, Audi ve Mercedes var

Daralmanın merkezinde BMW, Audi ve Mercedes-Benz bulunuyor. Üç markanın toplam satışı, 2025’in ilk yarısındaki 42 bin 613 adetten 2026’nın aynı döneminde 32 bin 519 adede geriledi. Böylece yalnız­ca bu üç markada 10 bin 94 adet­lik satış kaybı oluştu. BMW, adet bazında en sert düşüşü yaşa­yan marka oldu. Geçen yı­lın ilk altı ayında 16 bin 612 araç satan marka, bu yıl aynı dönemde 11 bin 385 adette kaldı. Satışlar 5 bin 227 adet ve yüzde 31,47 gerile­di. Audi’nin satışları yüzde 23,38 azalarak 11 bin 419’dan 8 bin 749’a düştü. Markanın adet kaybı 2 bin 670 oldu. Mercedes-Benz ise yüz­de 15,07’lik düşüşle 14 bin 582 adet­ten 12 bin 385 adede geriledi ve 2 bin 197 adet kaybetti. BMW, Mer­cedes-Benz ve Audi’deki toplam kayıp, tablodaki bütün markaların net satış kaybı olan 6 bin 300 ade­din oldukça üzerinde. Bunun ne­deni, Volvo, Jeep ve MINI başta ol­mak üzere bazı markaların güçlü büyümeyle bu düşüşün önemli bö­lümünü telafi etmesi oldu.

Volvo büyümede öne çıktı

Yılın en dikkat çekici perfor­manslarından birini Volvo sergi­ledi. Markanın satışları 5 bin 949 adetten 8 bin 623’e yükseldi. Böy­lece Volvo, satışlarını yüzde 44,95 artırarak 2 bin 674 adede taşıdı. Bu artışla Volvo, Audi’ye oldukça yak­laşırken BMW ve Mercedes-Benz ile arasındaki farkı da önemli ölçü­de azalttı. Markanın satışlarında­ki yükselişte SUV ağırlıklı ürün ga­mı, hibrit ve elektrikli seçeneklerin genişlemesi oldu. Türkiye otomo­bil pazarında SUV gövde tipi artık belirgin biçimde hakim konumda. İlk altı ayda satılan otomobillerin yüzde 64,6’sını SUV modeller oluş­turdu ve SUV satışları 284 bin 493 adede ulaştı. Sedanların payı yüzde 20,5, hatchback otomobillerin payı ise yüzde 14,5 seviyesinde kaldı. Bu dönüşüm, SUV ürün gamı güçlü olan premium markalara önemli bir reka­bet avan­tajı sağ­ladı.

Üst segmentlerde daralma çok daha sert

Ocak-haziran döneminde otomobil pazarının yüzde 84,7’sini vergi oranları görece düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti 241 bin 100 adet ve yüzde 54,8 payla açık ara lider olurken, B segmenti 130 bin 476 adet ve yüzde 29,6 pay aldı. Buna karşılık D segmentindeki otomatik şanzımanlı otomobil satışları yüzde 26,1, E yani lüks segment satışları yüzde 29,8, F üst lüks segment satışları ise yüzde 30,6 geriledi. E segmentinde satışlar 15 bin 823’ten 11 bin 104’e, F segmentinde ise 3 bin 610’dan 2 bin 505’e düştü.

Yüksek motor ve vergi yükü baskı altında

2026’nın ilk yarısında benzinli otomobiller 182 bin 492 adet ve yüzde 41,5 payla pazar liderliğini sürdürdü. Hibrit otomobiller 145 bin 804 adet satışla yüzde 33,1, tamamen elektrikli otomobiller ise 81 bin 331 adetle yüzde 18,5 pay aldı. Dizel otomobillerin payı yüzde 6,2’ye, LPG’li otomobillerin payı yüzde 0,7’ye kadar geriledi. Böylece hibrit ve elektrikli otomobillerin toplam payı yüzde 51,6’ya ulaşarak benzinli ve dizel araçların önüne geçti. Bu değişim premium markalar açısından kritik önem taşıyor. Elektrikli ve hibrit ürün gamını hızlı genişleten, modellerini rekabetçi vergi dilimlerinde tutabilen ve şarj ekosistemi konusunda müşteriye güven veren markalar satışlarını artırırken; yüksek motor gücü veya yüksek vergi yükü nedeniyle fiyat avantajını kaybeden modeller daha fazla baskı altında kaldı. 160 kW’ın altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 7,7 artarken, 160 kW üzerindeki elektrikli otomobil satışlarının yüzde 54,1 azaldı. Vergi hassasiyetinin elektrikli araç pazarında dahi belirleyici olmaya devam etti.

Jeep satışlarını üç kattan fazla artırdı

Tablonun en yüksek adet­li büyümelerinden biri Je­ep’te gerçekleşti. Marka, 2025’in ilk yarısında bin 380 olan satı­şını 2026’nın aynı döneminde 4 bin 247’ye çıkardı. Satışlar yüz­de 207,7 artarak 2 bin 867 adede çıktı. Jeep’in performansı, mar­kayı düşük hacimli bir oyuncu­dan premium grubun orta sırala­rına doğru taşıdı. Markanın sa­tışları bu 6 aylık dönemde Alfa Romeo, Cupra, DS, Land Rover, Lexus, Porsche ve Subaru’nun üzerine çıktı. Özellikle SUV ta­lebinin toplam pazarın yaklaşık üçte ikisine ulaşması, arazi aracı kimliği güçlü markaların büyü­mesine uygun bir zemin hazır­larken, yeni modellerin gelmesi de etkisini gösterdi.

MINI 7 bin adet barajını geçti

MINI de daralan pazarda bü­yüyen markalar arasında yer al­dı. Satışlar 5 bin 962 adetten 7 bin 143’e çıktı. Böylece oransal olarak yüzde 19,81 artış kaydetti. Marka, bin 181 adetlik ilave satışla Vol­vo ve Jeep’in ardından tabloda en fazla hacim kazanan üçüncü oyuncu olarak dikkat çekti. Elekt­rikli ve benzinli seçeneklerin bir arada sunulması ve özellikle elektrikli modellerde düşük vergi dilimine oynaması markayı öne çıkardı. MINI, ulaştığı 7 bin 143 adetlik satışla Cupra’yı geride bı­rakırken Audi ile arasındaki farkı da bin 606 adede kadar indi.

Son yıllarda Türkiye’nin en hız­lı büyüyen markalarından biri olan Cupra, 2026’nın ilk yarısın­da sert bir gerileme yaşadı. Mar­kanın satışları 5 bin 388 adetten 3 bin 627’ye düşerken, daralma yüzde 32,68 oldu. Cupra’daki bin 761 adetlik kayıp, BMW, Audi ve Mercedes-Benz’in ardından tab­lodaki en yüksek dördüncü adet kaybı olarak kayıtlara geçti.

Alfa Romeo, DS, Land Rover ve Lexus’ta çift haneli düşüş

Orta ve düşük hacimli premium markalarda da genel olarak negatif bir görünüm oluştu. Alfa Romeo’nun satışları yüzde 34,48 azalarak 812’den 532’ye, DS’in satışları yüzde 37,90 düşüşle 926’dan 575’e geriledi. Land Rover yüzde 29,59 kayıpla 721 adet satış yaparken, Lexus yüzde 46,13’lük daralmayla 160 adette kaldı. Maserati’nin satışları yüzde 51,67 azalarak 58’e, Subaru’nun satışları ise yüzde 63,52 gerileyerek 89’a düştü. Porsche ise genel daralmaya karşı daha dirençli bir performans sergiledi. Satışları yalnızca yüzde 1,84 azalarak 599’dan 588’e gerileyen marka, hacmini büyük ölçüde korudu. Ferrari satışları 10’dan 12’ye, Lamborghini satışları 10’dan 18’e, Bentley satışları ise 15’ten 29’a yükseldi.