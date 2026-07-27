Üç büyük markadaki kayıp 10 bin adedi aştı
Türkiye otomotiv pazarında lüks tüketim tamamen geri çekilmedi fakat koşulsuz büyüme dönemi sona erdi. Önceki yıllarda daralan pazara rağmen büyümeyi sürdüren lüks otomobil pazarı, bu yarı yılda aynı performansı sergileyemedi. Ocak- Haziran 2026’da toplam satışlar yüzde 9,63 azalarak 59 bin 91 adede geriledi. BMW, Audi ve Mercedes- Benz’deki toplam kayıp 10 bin adedi geçti.
Türkiye otomobil pazarında yılın ilk yarısında yaşanan yüzde 9,79’luk daralma, uzun süredir genel pazardan daha dirençli bir görünüm sergileyen premium ve lüks markalara da yansıdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak-Haziran 2026’da premium markaların toplam satışı yüzde 9,63 azalarak 59 bin 91 adede geriledi. BMW, Audi ve Mercedes-Benz’deki toplam kayıp 10 bin adedi geçti. Buna karşılık Volvo, Jeep ve MINI, daralan pazarda satışlarını artırarak rakiplerinden pozitif ayrıştı. Lüks tüketim tamamen geri çekilmedi fakat koşulsuz büyüme dönemi sona erdi. Daralmanın haziran ayında da devam etmesi, pazardaki yavaşlamanın geçici bir aylık hareketten çok daha geniş bir eğilime dönüştüğünü gösterdi.
Premium küçülme otomobille paralel
Haziranda otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık bazda yüzde 11,44 azalarak 105 bin 41 adette kaldı. Aynı ay otomobil satışları yüzde 10,35 düşüşle 83 bin 978 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 15,53 azalışla 21 bin 63 adede indi. Buna karşın haziran satışlarının son beş yıllık haziran ortalamasının yüzde 5,6, son 10 yıllık ortalamanın ise yüzde 25,4 üzerinde bulunması dikkat çekti. Pazar çöküş yaşamdı fakat, son üç yılda oluşan olağanüstü yüksek bazın ardından normalleşme ve marka bazında sert bir fren döneminin geldiğini gösterdi. Premium, lüks ve üst sınıfta konumlanan 23 markayı kapsayan tabloda, toplam satışların 2025 yılının ilk yarısındaki 65 bin 391 adetten 2026’nın aynı döneminde 59 bin 91 adede düştü. Böylece söz konusu marka grubunda satışlar toplamda 6 bin 300 adet gerileme kaydetti. Bu oran, otomobil pazarındaki yüzde 9,79’luk daralmaya neredeyse paralel. Dolayısıyla premium ve lüks markaların bu dönemde genel pazardan bütünüyle ayrışamadı. Geçmiş dönemlerde kur artışları ve yüksek enflasyon karşısında otomobili değer koruma aracı olarak gören üst gelir grubunun talebi, lüks markaları kitlesel pazara kıyasla daha dayanıklı kılıyordu. Ancak 2026’nın ilk yarısında finansman koşullarının sıkılığı, araç fiyatlarının ulaştığı seviye ve tüketicinin satın alma kararını ertelemesi, bu alanda da etkisini gösterdi.
Pazar payı geçen yıla göre korundu
Tablodaki markaların toplam otomobil pazarı içindeki payı 2025’in ilk yarısında yaklaşık yüzde 13,4 seviyesindeyken, 2026’nın aynı döneminde yine yüzde 13,4 civarında kaldı. Bu sonuç, premium ve lüks grubun adet kaybetmesine rağmen pazar payını genel olarak koruduğunu gösterdi.
Daralmanın merkezinde BMW, Audi ve Mercedes var
Daralmanın merkezinde BMW, Audi ve Mercedes-Benz bulunuyor. Üç markanın toplam satışı, 2025’in ilk yarısındaki 42 bin 613 adetten 2026’nın aynı döneminde 32 bin 519 adede geriledi. Böylece yalnızca bu üç markada 10 bin 94 adetlik satış kaybı oluştu. BMW, adet bazında en sert düşüşü yaşayan marka oldu. Geçen yılın ilk altı ayında 16 bin 612 araç satan marka, bu yıl aynı dönemde 11 bin 385 adette kaldı. Satışlar 5 bin 227 adet ve yüzde 31,47 geriledi. Audi’nin satışları yüzde 23,38 azalarak 11 bin 419’dan 8 bin 749’a düştü. Markanın adet kaybı 2 bin 670 oldu. Mercedes-Benz ise yüzde 15,07’lik düşüşle 14 bin 582 adetten 12 bin 385 adede geriledi ve 2 bin 197 adet kaybetti. BMW, Mercedes-Benz ve Audi’deki toplam kayıp, tablodaki bütün markaların net satış kaybı olan 6 bin 300 adedin oldukça üzerinde. Bunun nedeni, Volvo, Jeep ve MINI başta olmak üzere bazı markaların güçlü büyümeyle bu düşüşün önemli bölümünü telafi etmesi oldu.
Volvo büyümede öne çıktı
Yılın en dikkat çekici performanslarından birini Volvo sergiledi. Markanın satışları 5 bin 949 adetten 8 bin 623’e yükseldi. Böylece Volvo, satışlarını yüzde 44,95 artırarak 2 bin 674 adede taşıdı. Bu artışla Volvo, Audi’ye oldukça yaklaşırken BMW ve Mercedes-Benz ile arasındaki farkı da önemli ölçüde azalttı. Markanın satışlarındaki yükselişte SUV ağırlıklı ürün gamı, hibrit ve elektrikli seçeneklerin genişlemesi oldu. Türkiye otomobil pazarında SUV gövde tipi artık belirgin biçimde hakim konumda. İlk altı ayda satılan otomobillerin yüzde 64,6’sını SUV modeller oluşturdu ve SUV satışları 284 bin 493 adede ulaştı. Sedanların payı yüzde 20,5, hatchback otomobillerin payı ise yüzde 14,5 seviyesinde kaldı. Bu dönüşüm, SUV ürün gamı güçlü olan premium markalara önemli bir rekabet avantajı sağladı.
Üst segmentlerde daralma çok daha sert
Ocak-haziran döneminde otomobil pazarının yüzde 84,7’sini vergi oranları görece düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti 241 bin 100 adet ve yüzde 54,8 payla açık ara lider olurken, B segmenti 130 bin 476 adet ve yüzde 29,6 pay aldı. Buna karşılık D segmentindeki otomatik şanzımanlı otomobil satışları yüzde 26,1, E yani lüks segment satışları yüzde 29,8, F üst lüks segment satışları ise yüzde 30,6 geriledi. E segmentinde satışlar 15 bin 823’ten 11 bin 104’e, F segmentinde ise 3 bin 610’dan 2 bin 505’e düştü.
Yüksek motor ve vergi yükü baskı altında
2026’nın ilk yarısında benzinli otomobiller 182 bin 492 adet ve yüzde 41,5 payla pazar liderliğini sürdürdü. Hibrit otomobiller 145 bin 804 adet satışla yüzde 33,1, tamamen elektrikli otomobiller ise 81 bin 331 adetle yüzde 18,5 pay aldı. Dizel otomobillerin payı yüzde 6,2’ye, LPG’li otomobillerin payı yüzde 0,7’ye kadar geriledi. Böylece hibrit ve elektrikli otomobillerin toplam payı yüzde 51,6’ya ulaşarak benzinli ve dizel araçların önüne geçti. Bu değişim premium markalar açısından kritik önem taşıyor. Elektrikli ve hibrit ürün gamını hızlı genişleten, modellerini rekabetçi vergi dilimlerinde tutabilen ve şarj ekosistemi konusunda müşteriye güven veren markalar satışlarını artırırken; yüksek motor gücü veya yüksek vergi yükü nedeniyle fiyat avantajını kaybeden modeller daha fazla baskı altında kaldı. 160 kW’ın altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 7,7 artarken, 160 kW üzerindeki elektrikli otomobil satışlarının yüzde 54,1 azaldı. Vergi hassasiyetinin elektrikli araç pazarında dahi belirleyici olmaya devam etti.
Jeep satışlarını üç kattan fazla artırdı
Tablonun en yüksek adetli büyümelerinden biri Jeep’te gerçekleşti. Marka, 2025’in ilk yarısında bin 380 olan satışını 2026’nın aynı döneminde 4 bin 247’ye çıkardı. Satışlar yüzde 207,7 artarak 2 bin 867 adede çıktı. Jeep’in performansı, markayı düşük hacimli bir oyuncudan premium grubun orta sıralarına doğru taşıdı. Markanın satışları bu 6 aylık dönemde Alfa Romeo, Cupra, DS, Land Rover, Lexus, Porsche ve Subaru’nun üzerine çıktı. Özellikle SUV talebinin toplam pazarın yaklaşık üçte ikisine ulaşması, arazi aracı kimliği güçlü markaların büyümesine uygun bir zemin hazırlarken, yeni modellerin gelmesi de etkisini gösterdi.
MINI 7 bin adet barajını geçti
MINI de daralan pazarda büyüyen markalar arasında yer aldı. Satışlar 5 bin 962 adetten 7 bin 143’e çıktı. Böylece oransal olarak yüzde 19,81 artış kaydetti. Marka, bin 181 adetlik ilave satışla Volvo ve Jeep’in ardından tabloda en fazla hacim kazanan üçüncü oyuncu olarak dikkat çekti. Elektrikli ve benzinli seçeneklerin bir arada sunulması ve özellikle elektrikli modellerde düşük vergi dilimine oynaması markayı öne çıkardı. MINI, ulaştığı 7 bin 143 adetlik satışla Cupra’yı geride bırakırken Audi ile arasındaki farkı da bin 606 adede kadar indi.
Son yıllarda Türkiye’nin en hızlı büyüyen markalarından biri olan Cupra, 2026’nın ilk yarısında sert bir gerileme yaşadı. Markanın satışları 5 bin 388 adetten 3 bin 627’ye düşerken, daralma yüzde 32,68 oldu. Cupra’daki bin 761 adetlik kayıp, BMW, Audi ve Mercedes-Benz’in ardından tablodaki en yüksek dördüncü adet kaybı olarak kayıtlara geçti.
Alfa Romeo, DS, Land Rover ve Lexus’ta çift haneli düşüş
Orta ve düşük hacimli premium markalarda da genel olarak negatif bir görünüm oluştu. Alfa Romeo’nun satışları yüzde 34,48 azalarak 812’den 532’ye, DS’in satışları yüzde 37,90 düşüşle 926’dan 575’e geriledi. Land Rover yüzde 29,59 kayıpla 721 adet satış yaparken, Lexus yüzde 46,13’lük daralmayla 160 adette kaldı. Maserati’nin satışları yüzde 51,67 azalarak 58’e, Subaru’nun satışları ise yüzde 63,52 gerileyerek 89’a düştü. Porsche ise genel daralmaya karşı daha dirençli bir performans sergiledi. Satışları yalnızca yüzde 1,84 azalarak 599’dan 588’e gerileyen marka, hacmini büyük ölçüde korudu. Ferrari satışları 10’dan 12’ye, Lamborghini satışları 10’dan 18’e, Bentley satışları ise 15’ten 29’a yükseldi.