Üç samuray tek ‘yashiki’de birleşecek: Dünyanın üçüncü büyük otomotiv devi olacaklar

Dünyada artan maliyet baskısı, yükselen enflasyon markaları da yeni iş modellerine doğru itti. Özellikle son 1.5-2 yılda gelişen Çinli üreticiler birbirinden farklı pazarlara artık adım atmaya başlarken hem Avrupalı hem de Uzak Doğulu markaların bu baskıya karşı birleşmeleri güçlendirdi. Bugün bakıldığında Toyota, Volkswagen, Hyundai-Kia, Stellantis, Nissan-Renault, GM, BYD derken şimdi de yeni birleşme Japonların bir araya gelmesiyle oluşacak.

Ağustos 2026’ya kadar ortak bir holding kurulacak

Şimdi ise uzun zamandır iddialar üzerine konuşulan Nissan-Honda-Mitsubishi ortaklığı da dün yapılan bir basın toplantısıyla duyuruldu. Eğer bu hamle resmi olarak gerçekleşirse Stellantis ortaklığından sonra belki de en çok konuşulan evliliklerden biri olacak. Japonya’nın en büyük ikinci ve üçüncü oyuncularından biri olan Honda ve Nissan evliliği tüm dünya için tarihi bir yeniden yapılanma olacak. Ülkenin en büyükleri arasında olan şirketler küresel çapta yeni rakipler ve teknolojiler karşısında bu iş birliğiyle rekabetçiliği koruyacak. Ağustos 2026’ya kadar resmi açıklama yapılacak şirket kurulacak.

Mitsubishi de net kararını 2025’te açıklayacak

Yapılacak ortaklıkta tek soru işareti Mitsubishi Motor’da. Nissan’ın yüzde 24,5 hissesine sahip olduğu marka da mutabakat zaptını imzaladı. Grubun bir parçası olacak. Ama net kararını Ocak 2025’te açıklayacak. Yapılacak olan ittifakla birlikte ortaya dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biri çıkmış olacak. Honda CEO'su Toshihiro Mibe, birleşik kuruluş için 1 trilyon yenden fazla ve sonunda 3 trilyon yene tırmanacak bir faaliyet kârı öngörürken, şirketlerin fabrikaları kapatmak veya yeniden düzenlemek gibi acil sorunlarla yüzleşmek için işlerini nasıl birleştireceklerine ilişkin bir açıklama yapmadı. Mibe “Her iki şirket de kendi markalarıyla birlikte ortak holding şirketinin tamamen sahip olduğu yan kuruluşlar olarak devam edecek” dedi. Üç otomobil üreticisinin birleşmesi piyasa değerine göre 50 milyar dolardan fazla sahip bir değer yaratabilir. Böylece Honda, Nissan ve Mitsubishi artık Toyota Motor Corp. ve Almanya'nın Volkswagen AG'siyle rekabet etmek için ölçek kazanmış olacak.

‘Daha geniş bir müşteri tabanına ulaşacağız’

Nissan Direktörü, Başkanı, CEO'su ve İcra Kurulu Temsilcisi Makoto Uchida şunları söyledi: "Honda ve Nissan bir iş entegrasyonunu değerlendirmeye başladılar ve iki şirket arasında pek çok alanda önemli sinerjiler yaratılması üzerinde çalışacaklar. Nissan'ın ortağı Mitsubishi Motors'un da bu görüşmelere dahil olması önemli. Bu entegrasyonun gerçekleşmesi halinde, daha geniş bir müşteri tabanına daha da fazla değer sunabileceğimizi düşünüyoruz." Mitsubishi Motors Direktörü, İcra Kurulu Temsilcisi ve Başkan ve CEO'su Takao Kato'nun açıklaması "Otomotiv sektöründeki değişim çağında, Nissan ve Honda arasındaki iş entegrasyonu çalışması sinerjiyi yükseltecek etkileri hızlandıracak. Mitsubishi Motors ile ortak işlere yüksek değer veriyoruz. Sinerjileri gerçekleştirmek ve her bir şirketin güçlü yönlerinden en iyi şekilde yararlanmak için de en iyi işbirliği şeklini inceleyeceğiz."

Honda 2019’da Türkiye’de üretime son vermişti

Bu birleşmenin Türkiye ayağına da etkisi olacak. Ortaklık yapısına göre, Türkiye’deki modellerde de değişimler ortaya çıkabilir. Zira Honda Nisan 2019’da Türkiye’deki üretim tesislerini kapatıp pazarlama ve satış faaliyetlerine devam kararı almıştı. O dönemde küresel otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon alanında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak uygun üretim kapasitesine yönleneceğini ifade eden Honda yetkilileri bugün bu birleşme hakkında çok da fikir sahibi değildi.

Türkiye’de yıllık 15 bin adet Mitsubishi Colt üretiliyor

Birleşmenin Türkiye için diğer ayağında da Oyak-Renault üretim ortaklığı var. Mevcutta bakıldığında Bursa tesislerinde ortaklık çerçevesinde Renault, Mitsubishi’ye Colt üretimi yapıyor. Clio gövdesinde üretilen model şimdilik yıllık 15 bin adet seviyelerinde. Mitsubishi Motor şimdilik bu evliliğe net olarak katılacağını açıklamadı. Eğer katılım sağlarsa belki de Bursa tesislerinde yeni modeller de gündeme gelebilir. Aynı zamanda Colt üretimi de bitebilir. Tabi bu yorumları yapmak için henüz çok erken.

* YASHIKI: Japon kültüründe samurayların kaldığı ev ya da malikane anlamına geliyor.