Üniversite-sanayi işbirliğine Oyak Renault desteği

15 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Otomotiv Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarında Bursa Uludağ Üniversitesi’nde doktora eğitimi alan 3 öğrenci, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda yürütülen bilimsel çalışmalarda görev alacak. Doktorasını başarı ile tamamlayan öğrenciler, en az 3 yıl daha firma bünyesinde görev yapma imkânına sahip olacak. Üniversite-Sanayi işbirliğine büyük bir katkı koyması hedeflenen protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun imza attı. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aoun “Bursa Uludağ Üniversitesi’yle böyle bir iş birliğine girerek hem Bursa’nın hem Türkiye’nin otomotiv sektörünün geleceğinde önemli bir adım atmış olduğumuzu düşünüyorum. Aynı zamanda çok önemli bir fırsat olduğunu düşündüğüm bu iş birliğiyle Oyak Renault’da çalışan üç mühendisimiz, inanıyorum ki doktoralarını Bursa Uludağ Üniversitesi’nde başarıyla tamamlayıp, önümüzdeki yıllarda da devam etmesini çok arzuladığımız bu projenin önünü de açmış olacaklar. Bu programı, atılan ilk adım olarak değerlendirip ileride sayıları artarak devam edecek iş birliklerimizin otomotiv sektörü, dijitalleşme, endüstri 4.0 ve gelecekle ilgili her konuda yol açıcı olacağına inanıyorum. Çünkü gelecek, Renault için çok önemli. Bunu birlikte geliştirmek için size güveniyoruz” şeklinde konuştu.