Uzakdoğulu elektrikli otoya vergi şoku!

Aysel YÜCEL

Serbest Ticaret Anlaşması veya Gümrük Birliği anlaşmasına bağlı olmayan ABD, Çin, Japonya, Hindistan, Kanada, Vietnam gibi ülkelerden ithal edilecek elektrikli araçlara yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirildi Yeni düzenleme özellikle son dönemde satışı hızla artan Uzak Doğu ülkelerinden Türkiye’ye ithal edilen elektrikli otomobillerin fiyatlarını yukarı çekecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 8703.80.10.00.00 GTİP kodlu “Sadece elektrik motorinden tahrikli olanlar” başlığı altındaki yeni elektrikli araçların GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) ülkelerinden ithalatında yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi alınacak. GTS, gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerden ithal ettikleri sanayi malları üzerindeki vergilerini “karşılıklılık” esası dışında tek taraflı olarak sıfırlamalarını veya indirmelerini öngörüyor.

Alınan karar, AB, EFTA (İsviçre, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein) ve Serbest Ticaret Anlaşması yapılan (İsrail, Güney Kore, Fas, Tunus gibi 24 ülke) ülkelerden gelen elektrikli araçları etkilemeyecek. Ancak, başta Çin olmak üzere Japonya, Hindistan ve Vietnam'dan Türkiye’ye getirilmesi planlanan elektrikli araçların fiyatları değişecek. Buna göre son dönemde ithalatın arttığı Çin’den gelen elektrikli araçlardan alınan gümrük vergisi oranı yüzde 20’ye çıkmış oldu. Ek vergi Türkiye’de satışa sunulan ilk ve tek tam elektrikli Japon otomobil Subaru’nun fiyatını da etkileyecek. Diğer yandan, Toyota ve Honda gibi diğer markalar da elektrikli araçlarını Türkiye pazarına sunma hazırlığı yapıyordu.

Togg’a avantaj sağlayacak

Sektör temsilcileri, alınan bu kararın Uzakdoğu’dan gelecek markaların Türkiye pazarındaki rekabetçiliğini etkileyebileceğini vurguladı. Bazı sektör temsilcilerine göre, bu ek vergi önümüzdeki yıl satışa sunulacak Togg’a da avantaj sağlayacak. Türkiye’de şu anda resmi olarak distribütörlüğü bulunan MG, Seres ve Skywell olmak üzere üç Çinli elektrikli otomobil üreticisi bulunuyor.

Tesla satışlarına bir darbe daha

Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen elektrikli araçlara getirilen yüzde 10 ek vergi, kısa süre önce Türkiye ofisini açan Tesla’yı da vurdu. Şangay’da üretilen Model 3 ilave yüzde 20 ek vergi ile Türkiye’ye gelecek. Model Y ise Tesla’nın Berlin fabrikasından geleceği için o araçta sıkıntı olmayacak. ABD’den ithal edilen araçlara getirilen yüzde 60 ek vergi nedeniyle bu ülkeden Türkiye’ye yapılan siparişler zaten durmuştu.