Uzman isim uyardı! Araç kiralamada mağduriyet yaşamamak için bunlara dikkat edin

Uzmanlar, yaz aylarının yaklaşmasıyla araç kiralama talebinde ciddi artış yaşanmasını bekliyor.

Ancak, araç kiralama sırasında dolandırıcılık, fahiş ücret, senet zorlamaları ve sahte internet siteleri gibi olumsuz durumlarla da karşılaşılabiliyor. Bunların yanında bazı firmalar, kiralanan araçla geçmişte yaşanmış hasarlar arabayı yeni kiralayanlar tarafından yapılmış gibi göstermeye bile çalışıyor.

Araç tesliminde detaylı tutanak düzenlenmemesi de araç kiralayanların için olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

Uzmanlar, araç kiralarken yaşanacak olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyarıyor.

Kiralanan aracın her yönüyle fotoğraflanması ve imzalanan belgelerin dikkatle incelenmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, sahte internet sitelerine karşı da uyarılarda bulunuluyor.

"Mutlaka kurumsal firmalar tercih edilmeli"

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa, araç kiralama talebinin yoğun olduğu dönemlerde erken rezervasyon yapılması konusunda uyarıyor.

Yaşa, araç kiralayacak kişilerin mutlaka kurumsal firmaları tercih etmeleri gerektiğini belirtip, şu açıklamalarda bulundu:

"Yurt çapında tanınan ve ana iş alanı araç kiralama olan kurumsal markaların tercih edilmesi, gerek kiralama sürecinde gerekse sonrasında tüketicilerin sorunsuz ve memnuniyet verici hizmet almasını sağlayacaktır.

Kurumsal olmayan bazı araç kiralama faaliyetleri, sigorta kapsamı, bakım hizmeti, ikame araç tedariki, yola devam garantisi gibi hizmetleri karşılayamadığı oranda sektörümüzün güvenirliğine de gölge düşürüyor.

Bu anlamda ihtiyaç sahipleri araç kiralarken TOKKDER üyesi, yaygın ofis ağı bulunan, kısa vadede günü kurtaran çözümler sunmak yerine müşterilerine değer yaratan, satış sonrası destek sunan ve sürdürülebilir hizmetler sağlayan kurumsal şirketleri tercih ederek söz konusu olumsuzluklardan sakınabilir."

"Güvenlik ve hijyen her şeyden önce geliyor"

Yaşa, araç kiralarken özel dezenfeksiyon önlemlerinin de alındığından emin olmak gerektiğinin de altını çizdi:

"Güvenlik ve hijyen her şeyden önce geliyor. Elbette gerek araç bakımında gerekse teslimat şartları anlamında özel dezenfeksiyon önlemlerinin de alındığından emin olmak gerekli. Ayrıca, araç kiralayanların trafik kurallarına uyum göstererek kiralama sürelerini tamamlamaları, kişisel güvenlikleri ve trafik cezaları ile karşılaşmamaları açısından büyük önem arz ediyor."

"Tanınmış araç kiralama şirketleri taklit ediliyor"

Araç kiralama dönemlerinde kötü niyetli kişilerin dolandırıcılık yöntemlerine dikkati çeken Kağan Yaşa, bazı dolandırcı firmaların tanınmış araç kiralama şirketlerini taklit ettiğinden ve vatandaşları bu yolla dolandırdığından şöyle bahsetti:

"Bazı kötü niyetli kişiler, sosyal medya mecralarında ya da kurdukları sahte web siteleri ile bazı tanınmış araç kiralama kuruluşlarının taklidini yaparak, logolarına benzer logolar kullanarak, bu tanınmış araç kiralama kuruluşları ile ilgisi bulunmayan telefon ve on-line platformlar üzerinden yaptıkları görüşmeler ile tüketicilerden araç kiralama vaadiyle avans toplamakta, avans ödemesi sonrasında bu kötü niyetli kişilere ulaşmak mümkün olmamakta ve tüketiciler bu yöntemle dolandırılmakta.

Söz konusu dolandırıcılık vakalarından, taklidi yapılan ve konuyla hiçbir ilgisi bulunmayan araç kiralama kuruluşlarının ise ancak tüketiciler avans iadesini talep etmek üzere ofislerine geldiklerinde haberi olmakta."

"Kazalardan doğan zarardan şirket sorumlu tutuluyor"

Yaşa, günlük ve kısa dönem araç kiralamalarında yaşanan kazalarda kiralama şirketinin doğan zarardan sorumlu tutulduğunu belirtip, bu sorunun sektör için büyük sorun teşkil ettiğini kaydetti:

"Günlük ve kısa dönem araç kiralamalarında kiralayanın söz konusu motorlu araç ile bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebep olması durumunda motorlu aracın sahibi olan kiralama şirketi, aracın işleteni kabul edildiğinden, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmakta. Bu düzenleme, günlük ve kısa dönem araç kiralama sektörü için büyük sorun teşkil etmekte.

Bu sorun ancak kiralamanın 'Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS)' ve bir sözleşme ile belgelendiği durumlarda, kısa süreli veya uzun süreli kiralama ayrımı yapılmaksızın, sözleşmede belirtilen kiralama süresi boyunca işleten sıfatının sadece aracın kiracısında olması yönünde kanuni bir düzenleme yapılması ile çözülebilecektir."

"Sözleşme mutlaka detaylı okunmalı"

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Yaşa, araç kiralama firması tarafından tüketicilere sunulan ve imzalanması istenen sözleşmenin mutlaka detaylı okunması gerektiğinin de altını çizdi:

"Böylece araç kiralayacak kişiler, sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olacak. Sözleşmede yer alan ya da yer almayan konularla ilgili aklınızdaki tüm soruları firmaya yöneltmenizde de fayda var.

Aksi halde sürüş esnasında ya da aracı teslim ederken bir problemle karşı karşıya kalınabilir."