Orta Doğu’da tırmanan savaşın enerji arzı üze­rindeki riskleri artır­ması küresel petrol piyasala­rında yeni bir fiyat dalgası ya­rattı. Petrol ticaretinin önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim, ham petrol fiyatlarını yukarı taşırken bu artış Türki­ye’de akaryakıt fiyatlarına da hızlı şekilde yansıdı. Eşel mobil sisteminin devrede olmasına rağmen son zamlarla birlikte Türkiye’de akaryakıt fiyatları benzinde litre başına 61,40 TL, motorinde ise 65,90 TL seviye­sine çıktı. Bu seviyeler özellikle içten yanmalı motorlu araç kul­lanıcılarının yakıt maliyetleri­ni ciddi biçimde artırdı. Artık ortalama tüketim değerlerin­de içten yanmalı otomobiller ile elektrikli araçlar arasında­ki maliyet farkı belirgin şekilde açılmış durumda. Bu noktada sürücülerin karşısına yeni bir soru çıkıyor: Elektrikli araçlar­da şarj için beklemek mi, yoksa aynı menzil için neredeyse üç kat daha fazla ödeme yapmak mı? Yani yeni dönemin sorusu şu: Vakit mi, nakit mi?

Benzinli aracın 100 km maliyeti 360 lirayı geçiyor

Türkiye’de yaygın olarak kul­lanılan C segmenti bir otomo­bilin ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 6 litre seviye­sinde. Güncel fiyatlarla yapılan hesaplamaya göre benzinli bir otomobilin 100 kilometre ma­liyeti yaklaşık 370 lira, dizel bir otomobilin maliyeti ise 400 li­raya yaklaşıyor. Ancak özellik­le yoğun şehir içi kullanımın­da trafik ve sürüş koşullarına bağlı olarak tüketim 8-10 litre seviyelerine kadar çıkabiliyor. Bu durumda 100 kilometrelik yakıt maliyeti 700 lirayı rahat­lıkla aşabiliyor.

430 km elektrikle 210 lira, benzinle 1.580 lira

Elektrikli araçlarda ise ya­kıt yerine elektrik kullanıl­dığı için maliyetler tercih edilen şarj yöntemine göre değişiyor. Türki­ye’de satılan ve 53 kWh batarya kapasitesine sahip, yaklaşık 430 kilometre menzil sunan bir elektrikli otomobil üzerin­den yapılan hesaplama dik­kat çekici bir fark ortaya koyu­yor. Evden şarj edildiğinde bu menzile ulaşmak için standart prizlerde süre 10 saatin üzeri­ne çıkabiliyor. Duvar tipi şarj ünitesi kullanıldığında ise süre 5-6 saat seviyelerine düşüyor. 240 kWh üzeri elektrik tüke­ten bir hane için kWh başına 3,92 TL’lik elektrik fiyatı baz alındığında 430 ki­lometrelik menzilin ma­liyeti yaklaşık 210 lira oluyor. Dışarıdaki daha yavaş istasyonlarda bu­lunan 11 kW AC şarj nok­talarında (kWh başına yaklaşık 10 TL) aynı me­safenin maliyeti 530 liraya ulaşıyor. Daha güçlü DC hızlı şarj istasyonların­da ise araçlar genel­likle yüzde 20’den yüzde 80’e 25-30 da­kika içinde şarj ola­biliyor. Bu istasyon­larda kWh fiyatı yak­laşık 13 TL seviyesinde ve 430 kilometrelik men­zilin maliyeti 690 TL’yi bu­luyor. Aynı mesafe içten yan­malı bir araçla kat edildiğinde tablo çok daha farklı. Ortala­ma tüketimi 100 kilometrede 6 litre olan bir otomobil 430 kilometrede yaklaşık 28,8 litre yakıt tüketiyor. Gün­cel fiyatlarla bu mesafe­nin maliyeti 1.580 liraya kadar çıkıyor. Elektrikli araç ile benzinli otomobil arasındaki maliyet farkı yaklaşık 7 katından baş­lıyor. Yakıt tüketiminin daha yüksek olduğu senaryolarda ise bu fark 2 bin liranın üze­rine çıka­biliyor.

Şehir içinde daha güçlü bir alternatif

Orta Doğu’da yaşanan savaş ve buna bağlı petrol krizi akaryakıt fiyatlarındaki sert yükselişin ana nedeni olarak öne çıkıyor. Özellikle şehir içi kullanımda elektrikli otomobiller bu nedenle daha cazip bir seçenek haline geliyor. Petrol fiyatlarındaki artışın sürmesi halinde akaryakıt fiyatlarının kısa sürede yeniden yükselmesi bekleniyor. Böyle bir senaryoda 100 kilometrelik sürüş maliyetinin bin lirayı aşması ihtimali de gündeme geliyor. Sonuçta tercih yine tüketicinin olacak: Hızlı ama pahalı yakıt mı, yoksa ucuz ama zaman isteyen elektrik mi?

Birinde dolum 5 dakika diğerinde en az 30 dakika

Son zamlarla birlikte elektrikli araçların enerji maliyeti avantajı daha da belirgin hale geliyor. Ancak bu kez kullanıcıların karşısına yeni bir denklem çıkıyor. Benzinli ve dizel araçlarda yakıt dolumu yaklaşık 5 dakika sürerken, elektrikli araçlarda hızlı şarj kullanılsa bile en az 30 dakika beklemek gerekiyor. Evde standart prizle yapılan şarj işlemleri 10 saatin üzerine çıkabiliyor. Duvar tipi 11 kW’lık ünitelerde süre 4-5 saat seviyesine inerken, hızlı DC şarj istasyonlarında araçların yüzde 20’den yüzde 80’e dolması 25-30 dakika alıyor. Bu nedenle elektrikli araç kullanıcıları daha düşük maliyet için daha uzun bekleme süresini kabul ederken, içten yanmalı araç sahipleri daha hızlı yakıt dolumu avantajını tercih edebiliyor.

Elektrikli modeller de savaşın etkisi altında

Savaşın etkisi yalnızca yakıt fiyatlarıyla sınırlı değil. Otomotiv üretiminde Çin tedarik zinciri kritik bir rol oynuyor. Batarya hücreleri, yarı iletkenler, kablo tesisatları, elektronik kontrol üniteleri ve birçok alt komponentte Çin merkezli üreticiler belirleyici konumda. Türkiye pazarında büyüyen Çinli markalar BYD ve Chery başta olmak üzere birçok üretici parça tedarikinde Çin’e bağımlı bir yapı içinde faaliyet gösteriyor. Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek güvenlik sorunları navlun fiyatlarında artış, sigorta maliyetlerinde yükseliş ve tedarik sürelerinde uzama riskini beraberinde getiriyor. Bu durum özellikle ithal edilen elektrikli araçlarda maliyet baskısını artırabilir. Batarya gibi yüksek katma değerli parçaların maliyetindeki küçük artışlar bile araç fiyatlarına doğrudan yansıyor. Bu tür artışlar zaman zaman ÖTV dilimlerinde değişime yol açabilecek seviyelere kadar ulaşabiliyor.