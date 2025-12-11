VavaAI endeksi: İkinci el araç fiyatları kasımda yatay seyretti

VavaCars, kamuya açık verilerle hazırladığı endeksin kasım verilerini değerlendirdi.

Buna göre; son bir yılda ikinci el araç fiyatlarındaki yüzde 20,3’lük artış, aynı dönemdeki yüzde 31,07’lik enflasyonun, yüzde 22,5’lik dolar ve yüzde 34,1’lik euro artışının gerisinde kaldı.

2025 genelinde ikinci el araç fiyatları toplamda yüzde 18,2 artarken, enflasyonun aynı dönemde yüzde 29,7, doların yüzde 20 ve euronun yüzde 33,4 yükseldiği görüldü.

“Piyasa güçlü bir düzeltme sürecine girdi”

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, kasım verilerinin özellikle yılın son çeyreğinde ikinci el piyasasında belirgin bir düzeltme eğilimini ortaya koyduğunu belirerek, “Sıfır araç üreticilerinin sunduğu kampanyalar ve takas destekleri, ikinci el fiyatlarını kısa vadede ciddi biçimde baskıladı. Bu etki önce 2023–2025 model yıllarında görülse de daha sonra 2019–2022 model aralığına da yayıldı. Bazı yeni model gruplarında fiyatların ağustos seviyelerine gerilemesi dikkat çekici. Genel endeksin ayı çok sınırlı bir artışla kapatması, fiyat baskısının halen güçlü olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.